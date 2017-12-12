Законопроекту про реінтеграцію Донбасу «бракує чіткості» щодо захисту прав людини – ООН

Законопроекту про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях «бракує чіткості» в питаннях захисту прав людини, йдеться в доповіді моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні.

«Управління Верховного комісара ООН з прав людини застерігає, що на даному етапі законопроекту бракує чіткості щодо основ для захисту прав і свобод, що не дозволяє задовольнити вимогу про юридичну визначеність», – заявили в ООН.

В управлінні Верховного комісара ООН зазначили, що приймають намір Верховної Ради визначити в юридично обов'язкових положеннях конфлікт на сході України.

«У той же час УВКПЛ підкреслює, що цю позицію не слід використовувати для того, щоб нав'язувати концепцію, що обмежує свободу думок і їх вираження, і запроваджувати відповідні правові санкції», – зазначили в ООН.

Також в організації заявили, що занепокоєні з приводу положення законопроекту, яке забороняє визнавати документи, видані на непідконтрольних Україні територіях. В ООН наполягають, щоб «з метою гарантування юридичного визнання осіб, які проживають в цих районах, була збережена як мінімум процедура визнання фактів народження і смерті, які мають місце на цій території».

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.