Рада не розглядатиме завтра законопроект про реінтеграцію Донбасу, може розглянути в грудні

Верховна Рада в четвер, 16 листопада, не розглядатиме в другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу (№7163).

У ході засідання парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони депутати не змогли дійти згоди щодо деяких положень законопроекту.

Як заявив секретар комітету Іван Вінник, депутати не дійшли згоди щодо 10 із 11 статей законопроекту, преамбули та назви законопроекту. Зокрема, за його словами, не вдалося сформувати позицію комітету щодо редакції статті 10, що стосується заходів, термінів і повноважень.

Вінник не виключає, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути винесений на голосування парламенту в грудні.

Раніше повідомлялося, що законопроект про реінтеграцію Донбасу у другому читанні депутати можуть розглянути 16 листопада.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.