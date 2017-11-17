Комітет з нацбезпеки завершив роботу над законопроектом про реінтеграцію Донбасу – Пашинський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони завершив роботу над підготовкою тексту законопроекту про реінтеграцію Донбасу до другого читання, повідомив голова комітету Сергій Пашинський.

За його словами, комітет розглянув поправки до документа і депутати узгодили останні спірні положення, головним серед яких була стаття 10 законопроекту, що стосується заходів, термінів і повноважень. «Ми все пройшли, це остання стаття», – прокоментував Пашинський.

Верховна Рада раніше планувала 16 листопада розглянути в другому читанні законопроект про реінтеграцію Донбасу (№7163), але в ході засідання комітету депутати напередедні не змогли дійти згоди щодо деяких положень законопроекту.

Верховна Рада 6 жовтня ухвалила в першому читанні президентський законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163). У документі, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Дії України в регіоні визначаються як стримування і відсіч російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях на підставі статті 51 Статуту ООН, яка визначає право держав на самооборону.