Місія ООН: 552 цивільних загинули або поранені у конфлікті на Донбасі від початку року

Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй із прав людини в Україні повідомляє, що від початку 2017 року 552 цивільних осіб загинули або були поранені внаслідок конфлікту на Донбасі. 20-у доповідь місії про ситуацію із правами людини в Україні 12 грудня в Києві презентувала голова моніторингової місії Фіона Фрейзер.

За її словами, вказане число перевищує загальне число цивільних, що постраждали і загинули внаслідок конфлікту в 2016-му (536).

Фрейзер додала, що за період від 16 серпня до 15 листопада цього року моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала 87 жертв серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом: 15 людей загинули, 72 – були поранені. Кількість жертв зменшилася на 48% порівняно з попереднім звітним періодом, додала голова місії.

«Управління верховного комісара ООН з прав людини продовжує закликати всі сторони конфлікту до негайного припинення вогню і виконання всіх інших зобов’язань, які вони взяли на себе в рамках мінських домовленостей, зокрема відведення важкого озброєння і розведення сил і техніки», – йдеться в доповіді.

Місія нагадує, що під час попереднього звітного періоду вдалося скоротити кількість жертв, завдяки «хлібному перемир’ю».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.