В ОБСЄ визнають, що мир на сході України ще недосяжний, але закликають членів дотримуватися правил

Ситуація на сході України оголошена однією з головних тем зустрічі 7–8 грудня у Відні міністрів закордонних справ країн-членів Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ).

ОБСЄ забезпечує спеціальну спостережну місію на Донбасі, що нараховує близько 1 000 осіб. Спостерігачі постійно звітують про порушення умов припинення вогню і вказують на перешкоди в роботі, особливо в районах на сході України, які фактично контролює Росія.

Представники 57 країн членів організації та 11 партнерів також обговорять інші конфлікти, а також способи протидії насильницькому екстремізму та радикалізації, що призводять до тероризму.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон бере участь у зібранні і скористається нагодою для переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Вирушаючи у теперішнє європейське турне, Тіллерсон наголосив, що Сполучені Штати вимагають від Росії припинення агресивних дій щодо України, і назвав це передумовою покращення відносин Вашингтона з Москвою.

Український міністр закордонних справ Павло Клімкін у Відні зустрівся з групою колег для привернення уваги до становища в окупованому Росією Криму.

Засідання ради міністрів ОБСЄ почалося з визнання, зокрема від президента парламентської асамблеї ОБСЄ Георгія Церетелі, що неодноразово оголошене припинення вогню на Донбасі не виконується, а так званий «Мінський процес» – далекий від досягнення миру.

Але міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц, який зараз головує в ОБСЄ, наголосив на важливості організації як платформи для спілкування представників країн.

«В організації з 57 членами не усі завжди можуть бути задоволені. Але дозвольте нагадати, що наша співпраця заснована на правилах і схвалюється спільною згодою. Тому важливо, щоб ми усі дотримувалися правил. Ми можемо вирішувати проблеми лише згодою. І щоб досягти того консенсусу, потрібна довіра, діалог і бажання йти на компроміси», – нагадав колегам австрійський міністр.

Миротворці для Донбасу – одна з тем зустрічі

У Відні очікують обговорення ідей використання озброєних миротворчих сил ООН для Донбасу, але Україна та західні партнери відкидають наполягання Росії, що миротворці не повинні були б мати доступу на усій території, не контрольованій українським урядом на сході.

Київ особливо наголошує на потребі міжнародного контролю уздовж українського кордону з Росією на Донбасі, через який Росія постачає допомогу самопроголошеним «республікам» (так називають себе незаконні збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні терористичними – ред.).

Себастіян Курц, який відвідував Донбас як представник країни-голови ОБСЄ, визнавав раніше, що вважає можливість нормалізації становища на сході України «віддаленою перспективою».

Він пропонує дипломатам далі працювати, але тим часом зосередитися на «негайних діях для запобігання гуманітарній та екологічній катастрофі на Донбасі».