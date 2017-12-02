Москва підтвердила можливість зустрічі Тіллерсона з Лавровим із обговоренням України

У Москві заявили про можливість зустрічі голів зовнішньополітичних відомств США і Росії наступного тижня, про яку раніше як про вже досягнену домовленість повідомляв Вашингтон.

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, зустріч голови МЗС Сергія Лаврова і державного секретаря США Рекса Тіллерсона під час перебування обох в австрійському Відні 7–8 грудня «проробляється».

За словами представника прес-служби міністерства, Тіллерсон і Лавров «продовжать жваві переговори з багатьох міжнародних тем, включно з КНДР, Україною і Сирією».

Попереднього дня, 1 грудня, у Державному департаменті США у Вашингтоні повідомили, що зустріч Тіллерсона з Лавровим у Відні на полях саміту голів зовнішньополітичних відомств країн-членів Організації з безпеки і співпраці в Європі вже запланована, лише узгоджується її дата – найімовірніше, 7 грудня.

Представник Держдепартаменту, що виступав перед журналістами на умовах анонімності, повідомив, що переговори будуть стосуватися багатьох глобальних питань, зокрема Північної Кореї, України і Сирії.

За словами представника, в перебігу зустрічі ОБСЄ також значна увага буде приділена Україні, у врегулюванні в якій ОБСЄ, зокрема її Спеціальна моніторингова місія в Україні, відіграє значну роль.

«Держсекретар дійсно сприймає близько до серця… безпеку українського народу на сході, на окупованих територіях, які далі лишаються ціллю воєнних операцій із заохоченням і участю сил із Росії», – сказав посадовець.

Крім того, додав представник, США продовжують переговори з російською стороною щодо України через зустрічі спецпредставника Держдепартаменту Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Як сказав посадовець Держдепартаменту, майбутнє врегулювання в Україні має відповідати мінським домовленостям, які укладалися у вересні 2014 і в лютому 2015 року.

При цьому представник наголосив: «Це має бути результат, за якого сили ООН охопили б усю спірну територію (тобто окуповану територію – ред.), а не просто затвердили б успіхи, яких там досягли росіяни».

США в переговорах із Росією щодо України повністю підтримують позицію Києва, зокрема в тому, що стосується очікуваних миротворчих сил ООН для окупованої частини Донбасу: що ці сили повинні розташуватися на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий мандат, зокрема стосовно відведення сил і роззброєння незаконних збройних формувань, контролю за зданими озброєннями тощо. Росія продовжує наполягати на своїй версії: щоб сили ООН ні в якому разі не контролювали кордону, а лише охороняли спостерігачів ОБСЄ в точках їхнього патрулювання, головно біля лінії контакту, і не мали ніяких інших повноважень.