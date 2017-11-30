Голова МЗС Росії знову заявив, що миротворці ООН на Донбасі мають тільки охороняти місію ОБСЄ

У Росії міністр закордонних справ знову виступив із заявою на захист російського проекту миротворчої місії ООН для Донбасу, наполягаючи, що ця місія має тільки захищати спостерігачів ОБСЄ.

Як заявив міністр Сергій Лавров в інтерв’ю італійському щоденникові «Ліберо», сили ООН мають забезпечувати «виключно безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ, які будуть розміщені в зоні розведення по обидва боки лінії контакту, а також при патрулюванні інших районів конфлікту відповідно до свого мандату для виконання мінських домовленостей».

При цьому він також заявив, що «розміщення оонівців має бути узгоджене з владою і в Києві, і в Донецьку і Луганську». «Владою в Києві» Москва називає владу України, уникаючи назви держави, «владою» в окупованих Донецьку і Луганську – ватажків незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, а в Україні визнаних терористичними.

Лавров також вкотре закликав «київську владу» до «пошуку компромісу в рамках прямого діалогу з Донбасом».

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог із сепаратистами з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.

Росія не згодна з цим, обіцяючи накласти вето на такий варіант і твердячи, що в такому разі підтримувані й підбурювані нею окуповані території Донбасу будуть «ізольовані», тобто втратять можливість безконтрольного пересування озброєнь і живої сили з Росії для ведення гібридної війни проти України. У Києві й на Заході натомість заявляють, що пропозиція Росії означала б ізоляцію окупованої частини Донбасу від вільної території України і законсервувала б становище з російською гібридною агресією в регіоні.