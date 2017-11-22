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Зачем президент России Владимир Путин предложил ввести «голубые каски» на территорию конфликта на Донбассе? Как еще доказать всему миру о присутствии российских войск на Донбассе? Что делать с беспомощностью ОБСЕ? Эти и другие вопросы обсудили во время дискуссии в «Доме российской культуры» в Киеве эксперт внешней политики и безопасности Александр Хара, исследователь Атлантического совета Питер Дикинсон и политолог Олеся Яхно.

Несколько этапов минских договоренностей, введение наблюдателей ОБСЕ и ряд других шагов, предпринятых международным сообществом для деэскалации конфликта на Донбассе, до сих пор не привели к ощутимым изменениям. В начале сентября 2017-го Владимир Путин выступил с предложением ввести миротворческие силы на Донбасс. Через два месяца помощник президента России Владимир Сурков и специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер обсуждали месторасположение миротворцев ООН, в случае их введения.

По мнению экспертов, это очередная ловушка России, но западные страны заинтересованы в любой возможности урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Миротворческая миссия не способна принести мир. Дипломатия – это один из инструментов войны, и миротворческая миссия – это также один из инструментов, которые использует Кремль в качестве продолжения агрессии

«Я думаю, что Путин предложил ввести миротворцев из-за того, что на тот момент было много слухов по поводу предоставления Украине летального оружия Украине. Вторая цель – это маскировка основных действий, поддержка пятой колонны, подрывные действия, экономическая война и так далее. Миротворческая миссия не способна принести мир. Дипломатия – это один из инструментов войны, и миротворческая миссия – это также один из инструментов, которые использует Кремль в качестве продолжения агрессии. Я не вижу никакого интереса России в том, чтобы менять ситуацию в зоне конфликта. Поэтому я скептично отношусь к тому, что миротворчество может изменить сущность конфликта, поскольку ресурсы у Путина есть, и его цели не изменились. Мне в этом плане импонирует подход Курта Волкера, который сказал, что он не знает, насколько Россия серьезно подходит к введению миротворческих сил на Донбасс, но они просто попробуют отработать эту опцию», – говорит эксперт внешней политики и безопасности Александр Хара.

Миссия ОБСЕ, наблюдатели которой до сих пор присутствуют на Донбассе, не отображает реальной картины военного противостояния между Украиной и Россией, говорят эксперты. Смогут ли миротворческие силы ООН получить доступ к закрытым ранее частям оккупированного региона – ключевой вопрос, который сможет повлиять на ход конфликта, говорят они.

Если мы будем охранять миротворцами ОБСЕшников, я думаю, тоже ничего не произойдет

Хара объясняет: «Полномочий, который сейчас есть у наблюдателей ОБСЕ, вполне достаточно для того, чтобы выполнить функции, которые хотят переложить на миротворцев. Они должны быть во всех точках, где сосредоточено тяжелое вооружение, они имеют право находиться на неконтролируемой части украино-российской границы. И если мы будем охранять миротворцами ОБСЕшников, я думаю, тоже ничего не произойдет».

Вмешательство России во внутреннеполитические процессы ряда западных стран сыграло ключевую роль в реакции мирового сообщества не только на конфликт на Донбассе, но и на ряд других конфликтов, созданных Россией, считает политолог Олеся Яхно.

Если произойдет решение «украинского вопроса», то это даст старт для разрешения других конфликтов, связанных с Россией

«Начиная со средины 2016 года несколько изменилось отношение Запада к нашему конфликту. Перелом произошел тогда, когда Россия начала вмешиваться во внутренние дела вначале США, а потом в избирательные процессы в Нидерландах, Франции и Германии. Это вмешательство привлекло большое внимание западных стран не только к вопросу Украины, но и к вопросу Молдовы и Грузии. Это был ответ на создание Россией ряда конфликтов, которые имеют как реальную конфронтацию – в случае с Нагорным-Карабахом, так и создании абсолютно искусственного конфликта – как на Донбассе. Эти конфликты были созданы для того, чтобы остановить процесс движения стран в сторону евроинтеграции, либо для того, чтобы закрепить свое лидерство на постсоветском пространстве. Если произойдет решение «украинского вопроса», то это даст старт для разрешения других конфликтов, связанных с Россией», – рассказывает Яхно.

Россия должна будет либо принять на себя ответственность о своем присутствии на Донбассе, либо уходить оттуда

По мнению политолога, Украина не согласится на «второе ОБСЕ» в лице миротворцев, и введение таких сил может начать освобождение оккупированных регионов: «Я считаю, что главная задача миротворческой миссии ООН – описать ситуацию на Донбассе. Мы знаем, что миссия ОБСЕ не имеет доступа на всю территорию. Описание полной и реальной картины будет началом реальной деоккупации этой территории. Потому что тогда Россия должна будет либо принять на себя ответственность о своем присутствии на Донбассе, либо уходить оттуда. Задача этой миссии – получить доступ и описать реальную ситуацию на Донбассе. Украина не согласится на функцию миротворцев ООН для миротворцев ОБСЕ. Это просто будет говорить о замороженности конфликта».

Также существует мнение, что предложение Владимира Путина о введении миротворцев на Донбасс – это одна из последних отчаянных попыток Кремля оставаться на международной политической арене и контролировать собственную пропаганду внутри страны.

Предложение Путина ввести миротворческие силы на Донбасс – это просто политическая игра для оттягивания времени. Ему нужно время, потому что у него нет выхода.

Исследователем Атлантического совета и издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон по этому поводу говорит следующее: «Я думаю, что в 2014 году российские власти хотели получить Украину. Они думали, что это будет не только Луганск и Донецк, но и Запорожье, Одесса, Харьков, Днепропетровск. Они не рассчитывали на внутреннюю позицию украинцев и их сопротивление. Теперь осталась очень невыгодная ситуация на Донбассе, и мне кажется, что они уже несколько лет стараются каким-то образом выйти оттуда в удобном для них положении, но такой возможности я просто не вижу. За последние полтора года расследования катастрофы MH17 появилось достаточно разных доказательств о том, что это были не только русские войска, но и что они были на украинской территории. Понятно, что особо никто не сомневался в присутствии российской армии на Донбассе. Но если будут официальные доказательства, что Кремль постоянно контролировал конфликт в Украине – это будет совершенно другой вопрос как в международном контексте, так и во внутреннем российском контексте. Я думаю, что многие россияне будут недовольны тем, что Кремль контролировал всю военную операцию на Донбассе от первых и до последних дней. Поэтому российские власти не будут отдавать контроль над оккупированными территориями в руки Украины или каких-то международных организаций. Поэтому предложение Путина ввести миротворческие силы на Донбасс – это просто политическая игра для оттягивания времени. Ему нужно время, потому что у него нет выхода. Он не знает, что сделать, он просто тянет время и думает, что появится какая-то ситуация, в которой можно будет обвинить Запад, например, как ситуация с Северной Кореей или ситуация с Сирией».

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)