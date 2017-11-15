(Друкуємо мовою оригіналу)

Жители Донбасса ищут позитивную информацию в СМИ, в то время как контент украинских медиа переполнен негативом, об этом говорится в исследовании, проведенном «Детектор Медиа». Почему жители Донбасса смотрят российское телевидение и каналы, подчиненные боевикам, хотя им и не верят? Почему украинские медиа, как выглядит, не заинтересованы в аудитории с Донбасса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили программный директор ОО «Детектор Медиа», соавтор отчета «Информационное потребление, потребности и взгляды жителей Востока Украины» Роман Шутов и журналист, радиоведущий, глава Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов.

– Исследование «Информационное потребление, потребности и взгляды жителей востока Украины» провели в июле-августе 2017 года в 9 городах: Мариуполе, Покровске, Славянске, Светлодарске, Лисичанске, Старобельске, Северодонецке, Станице-Луганской и в Золотом. Было опрошено 173 респондента. В контенте украинских медиа больше всего респондентам не нравится негатив, люди ищут более позитивное наполнение. Так же людям до сих пор ценны связи с Россией. Отмечают, что в украинских СМИ искажают ситуацию на Востоке и нет чувствительности к проблемам региона. Однако, украинские медиа далеко не везде доступны. Это касается не только неподконтрольной Украине территории, но и населенным пунктам возле прифронтовой линии. Самим жителям часто не хватает региональных новостей. Роман, вы бы хотели что-то добавить о результатах исследования?

Главный источник новостей для них – это друзья, знакомые и родственники

​Роман Шутов: Количественная социология и наше исследование подтвердило, что люди, которые живут на прифронтовых территориях не доверяют ни украинским, ни российским СМИ. И на самом деле, главный источник новостей для них – это друзья, знакомые и родственники.

Они даже склонны верить какому-то волонтеру, которого раньше не знали, но человеку они доверяют, а институции – нет.

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– Все, что вы перечислили, можно считать особенностью жителей Донбасса?

Роман Шутов: Делая выводы по нескольким исследованиям и по тому, какие тенденции я вижу в Украине и вне ее, какие-то правила и сценарии потребления медиа актуальны не только для Восточной Украины и не только для самой Украины. Эти правила и закономерности справедливы также, например, для поляков, и для чехов.

– Что конкретно вы имеете в виду?

Люди не всегда ориентированы на поиск правды. Они ищут эмоций, развлечения, отдыха, ухода от негативной реальности

​Роман Шутов: Недоверие к СМИ. Люди не всегда ориентированы на поиск правды. Они ищут эмоций, развлечения, отдыха, ухода от негативной реальности. Иногда они даже ищут иллюзию позитива. Также ищут способ выплеснуть накопленное разочарование, усталость, недовольство политикой правительства и так далее.

Когда они видят ярого критика на экране телевизора, даже если он сидит в Москве и они знают, что он говорит за российские деньги, но говорит так, как они чувствуют – это важно. Это способ сублимации социального протеста.

​– Андрей, как вы объясняете апатичность и недоверие жителей Донбасса ни к каким СМИ?

Андрей Куликов: Еще задолго до войны жители Донбасса не доверяли украинским телеканалам, не только тем, которые вещали из Киева, но и к ТРК «Украина» или телеканалу «Донбасс». Я бы тоже не выделял отдельно жителей Донбасса.

Я постоянно слышу от украинцев, где бы они не жили, что на телевидении сплошной негатив, некому верить и так далее. Война не может не подчеркнуть то, что происходит, и как относятся на Востоке, но в целом очень похожая картина по всей Украине.

Слушатель, Донецкая область: Доверия к украинским СМИ нет потому, что большинство из них искажали информацию во время военных действий.

Также, у многих, кто живет недалеко от линии разграничения, нет альтернативы, Петровская вышка очень мощная и глушит украинское телевидение. Люди просто напичканы российской и «сепарской» информацией и верят их каналам.

Роман Шутов: Мы не понимаем, почему такая ситуация. Мы проводим фокус-группу под звуки артиллерии целый день, а вечером слышим о том, что было всего два выстрела и совсем в другом месте. Ведь понятно, что люди это все видят своими собственными глазами: сколько погибших, сколько раненых, что война там не прекращается.

Когда правда все-таки выходит наружу, люди получают довольно сильную психологическую травму

​Андрей Куликов: Власть повторяет те методы, которыми свое время работала советская пропаганда. В советское время были сводки, которые давали совершенно другую информацию о потерях во Второй мировой войне. Считают, что чем лучше сделать картинку, тем народу будет легче. Но когда правда все-таки выходит наружу, люди получают довольно сильную психологическую травму.

– Откуда тогда черпать информацию украинским СМИ? Ведь они заложники тех данных, которые им предоставляет штаб АТО.

Андрей Куликов: Информацию можно получать, не в том объеме, чтобы дать совсем уж полную картину, но есть местные корреспонденты, с которыми у многих киевских редакций, по моим наблюдениям, отношения не налажены.

Слушательница, линия разграничения: Украинские каналы пропали в июне 2014 года и больше не появлялись. Радио оперативно глушат, сейчас я могу слушать вашу передачу только с телефона, а с приемником нужно побегать, чтобы поймать передачи украинского радио. Общаюсь с людьми и они массово смотрят телеканалы оккупанта, «пасутся» на их сайтах.

– Получается, люди верят тем, кто предоставляет интересный контент. Люди не задумываются и проникаются идеями «сепаратистов», просто потому что там позитивнее информация?

Роман Шутов: Если речь идет о населенных пунктах, где нет доступа к украинскому телевидению, люди привыкли что-то смотреть и читать, поэтому смотрят «сепаратистское» телевидение. Очень мало тех, кто готов настраивать, искать украинский сигнал.

– Зачем о новостях из Донбасса знать зрителям и слушателям по всей Украине? Почему жителя Волыни или Черновцов это должно волновать?

Андрей Куликов: Чтобы они понимали, что есть общие проблемы и их можно решить общими усилиями. А отгораживаться – значит бросать многих людей на произвол судьбы. Когда общение с этими людьми прервано, мы удивляемся, почему они нас не воспринимают. Да потому что мы во многом показали, что они нам не интересны.

– Люди, которые принципиально не потребляют «сепаратистские» СМИ – скорее исключение для Донбасса, судя по исследованию, или есть группа людей, которые осознанно выбирают СМИ?

Если человек влияет на свою жизнь, хочет достичь изменений, он критично относится к информации

​Роман Шутов: Не исключение, но их меньшинство. Если человек влияет на свою жизнь, на свой поселок, хочет достичь изменений, он критично относится к информации. Он больше склонен бегать по дому в поисках украинского сигнала.

– Есть надежда, что каким-то образом возможно увеличить количество таких людей?

Андрей Куликов: В этом есть полная уверенность. Нам, журналистам, нужно работать лучше. Очень большое значение имеет то, что мы не дорабатываем. Мы мало там бываем, мы мало знаем этих людей, мы мало с ними говорим.

Даже сейчас я говорю «этих людей» и уже их как-то отделяю. Мы в целом плохо знаем украинцев.

– А есть надежда, что крупные телеканалы будут заниматься этой темой или это им не нужно?

Роман Шутов: Они ориентированы на прибыль, а прибыль дает аудитория, большая часть которой «аудитория тыла». Она не видит войны, у нее есть свет, газ и вода, высокие тарифы. Они хотят знать о Донбассе чисто с позиции стреляли или не стреляли. Такое виденье своей аудитории в крупных телеканалов, которые сидят в Киеве.

А людям, которые в Авдеевке или в Станице-Луганске, нужно понять, как им выжить в таких условиях. От украинских медиа они этого не получают.

Андрей Куликов: Большие украинские телеканалы и дальше будут организовывать шоу, но если на ряду с этим будет правда о том, что делается на фронте, в прифронтовой зоне, о том, как на самом деле живут и работают простые украинцы, противоречия будет намного меньше.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)