Путін у розмові з Меркель погодився на миротворців ООН не тільки на лінії контакту на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель погодився змінити свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського Донбасу з тим, щоб вона розташовувалася не тільки на лінії контакту, як він заявляв спершу, повідомили в Берліні і в Москві.

Як повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, канцлер привітала російську ініціативу у принципі, але наголосила, що необхідні зміни до запропонованого мандату. Президент Росії відреагував позитивно і погодився скасувати первісне обмеження щодо розташування планованої місії ООН тільки на лінії контакту з тим, щоб ця місія захищала спостерігачів ОБСЄ скрізь, де вони діють за мінськими домовленостями, мовиться в повідомленні прес-служби уряду Німеччини.

У Кремлі теж повідомили, що в перебігу розмови, що відбулася з ініціативи канцлера Німеччини, президент Росії із урахуванням висловлених Меркель міркувань висловив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН функції цієї місії.

При цьому в Москві теж підтвердили, що Путін пропонує залишити завданням цієї місії ООН тільки забезпечення охорони спостерігачів ООН, але тепер згоден, щоб це здійснювалося не тільки на лінії контакту, але і в інших місцях, де ОБСЄ здійснює свої інспекційні поїздки.

Про ще один суперечливий момент російської пропозиції – необхідність узгодження місії з сепаратистами на Донбасі – в повідомленнях про розмову не згадано.

Крім того, в її перебігу сторони засудили Північну Корею за ігнорування резолюцій Ради безпеки ООН і висловили згоду, що конфлікт навколо ядерного озброєння Пхеньяна має бути вирішений тільки мирним політико-дипломатичним шляхом. При цьому в німецькому повідомленні мовиться, що Меркель висловила підтримку зусиллям Ради безпеки ООН, спрямованих на швидке ухвалення нових санкцій із метою змусити Північну Корею змінити позицію; в російському повідомленні про санкції взагалі не згадано.

Володимир Путін, влада якого ще наприкінці серпня продовжувала відкидати можливість ввести на Донбас миротворчу місію ООН чи в іншому форматі, 5 вересня несподівано заявив, що вже підтримує цю ідею. Але він наголосив, що, за версією Москви, ці миротворці мають стати виключно на лінії розмежування сторін «і ні на яких інших територіях» – що означало б консервацію становища на окупованій частині Донбасу. Крім того, він заявив, що це питання не може бути вирішене без «прямого контакту» з представниками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними. Завданням місії ООН він при цьому назвав тільки захист місії ОБСЄ.

Цю думку рішуче відкинули в Україні, де наголосили, що будь-яка миротворча місія, чи під егідою ООН, чи ЄС, чи ОБСЄ, має розташуватися на всій окупованій території, і, зокрема, на непідконтрольній нині Києву ділянці українсько-російського кордону, і в такій місії не може брати участі Росія як держава-агресор. Крім того, в Києві заявили, що не мають наміру обговорювати це питання з сепаратистами, які не є стороною конфлікту, бо діють за вказівками Росії – яка й є стороною російсько-українського конфлікту, хоча намагається представити свою агресію як «внутрішньоукраїнський конфлікт». Також критику викликала вимога Росії обмежити мандат місії ООН лише охороною неозброєної місії ОБСЄ.

Тим часом постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив того ж дня, що вже надіслав листа про пропозицію Москви і російський проект резолюції Ради безпеки ООН про це до генерального секретаря ООН і до голови Ради безпеки.

Зі свого боку, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко повідомив, що Україна розробила свій проект резолюції Ради безпеки про введення миротворчої місії на Донбас, у якому зазначено, що участь у місії представників Росії неможлива, а самі миротворці повинні розміщуватися на українсько-російському кордоні. Але він припустив, що Україна може взяти участь і в обговоренні російського проекту як основи для внесення бажаних для України і її союзників змін.

В уряді Німеччини після заяви Путіна вже повідомляли, що підтримують ідею російського президента про миротворців ООН на частині Донбасу у принципі, але відкидають як неприйнятні такі його умови, як розташування місії тільки на лінії контакту, а не на всій території зони конфлікту, і її узгодження з підтримуваними Росією збройними сепаратистськими угрупованнями в регіоні – ці угруповання «ДНР» і «ЛНР» визнані в Україні терористичними.