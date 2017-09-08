Кучма: умови Росії щодо введення миротворців ООН на Донбасі є неприйнятними

Представник України у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, екс-президент Леонід Кучма вважає неприйнятними умови Росії щодо введення миротворців ООН на Донбасі.

«В тому вигляді, в якому Росія пропонує введення миротворців, це Україну не влаштовує. Росія хоче загнати в такий кут цю ситуацію, що потім не знатимемо, як вийти», – сказав він.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін.

Водночас в МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії. Українські дипломати наголошують, що на Донбасі під виглядом миротворців не може бути присутній військовий чи інший персонал Росії, також не може бути мови «про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.