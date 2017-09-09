Будь-яка присутність миротворців ООН буде важлива для припинення вогню на Донбасі – Єльченко

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що яким би не було рішення Організації Об’днаних Націй щодо присутності її місії на Донбасі, така участь матиме важливе значення для припинення вогню. Про це він сказав в інтерв’ю агенції «Українформ».

«Будь-яка присутність миротворців ООН стане величезним плюсом у плані припинення вогню, контролю за процесом припинення. Тобто просто перестануть гинути люди, і це само по собі буде істотним позитивним фактором. Але, звичайно, така операція не повинна привести до замороження цього конфлікту на роки», – сказав Єльченко.

За його словами, все залежатиме від того, який буде прописаний мандат у цієї операції.

«Є безліч варіантів: чи це буде просто спостереження за розведенням сторін, чи забезпечення охорони або захисту мирного населення... Крім того, від мандату і прописаних функцій залежить і чисельність цієї місії, яка може нараховувати як кількасот людей, а, може, і 10-15 тисяч», – додав він.

Постійний представник України в ООН також повторив, що офіційний Київ зробить головний акцент саме на можливості введення миротворчого контингенту ООН на територію Донбасу в перебігу чергової сесії Генасамблеї, що стартує наступного тижня.

Це питання, за словами Єльченка, озвучить президент України Петро Порошенко у виступах на пленарному засіданні Генасамблеї і на засіданні Ради безпеки ООН на найвищому рівні, які відбудуться в один день – 20 вересня.

Головні питання, які порушуватиме Україна – агресія Росії на сході України і питання Криму, резюмував Єльченко.

Володимир Єльченко і раніше заявляв, що президент Петро Порошенко порушуватиме питання про запровадження миротворчої місії на Донбасі в ході 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкривається 12 вересня.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін.

Водночас в МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії. Українські дипломати наголошують, що на Донбасі під виглядом миротворців не може бути присутній військовий чи інший персонал Росії, також не може бути мови «про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань», а сили місії мають перебувати на всій окупованій території, зокрема й на непідконтрольній нині ділянці українсько-російського кордону.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.