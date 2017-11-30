Помічник президента Росії закликав не обговорювати, а ухвалювати російську резолюцію про миротворців для Донбасу

Помічник президента Росії Владислав Сурков закликав не обговорювати, а ухвалювати в Раді безпеки ООН російський проект резолюції про миротворчу місію ООН для Донбасу.

Позиція Росії щодо «остаточного замирення Донбасу», сказав він, викладена в російському проекті резолюції Ради безпеки ООН. «Що тут обговорювати? Ухвалювати треба», – заявив Сурков про російський проект, що передбачає як єдине завдання місії ООН охорону спостерігачів ОБСЄ, в першу чергу біля лінії контакту, і виключає її розміщення на всій окупованій частині Донбасу, включно з непідконтрольною нині Україні ділянкою кордону з Росією.

«Той, хто цю ініціативу не підтримує, не хоче миру», – заявив в інтерв’ю російському агентству «ТАСС» Сурков, що є контактною особою влади в Москві на переговорах зі США щодо врегулювання в Україні.

Він також назвав Росію «найефективнішим миротворцем» і стверджував, ніби «саме Росія припинила повномасштабну громадянську війну в Україні». «Громадянською війною в Україні» Москва називає свою гібридну агресію проти України, яка далі триває.

Днями спеціальний представник Державного департаменту США щодо врегулювання в Україні Курт Волкер, який веде переговори з Кремлем через Владислава Суркова, повідомляв, що їхня остання наразі зустріч стала «кроком назад»: Росія, яка вже почала було слухати аргументи Заходу і України, повернулася на свою первісну позицію щодо миротворців.

Сурков, зі свого боку, після тієї зустрічі з Волкером у середині листопада заявляв, що США подали Росії 29 абзаців пропонованих змін до російського проекту резолюції, але російська делегація сприйняла як прийнятні тільки три з них.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Росія не згодна з цим, обіцяючи накласти вето на такий варіант.