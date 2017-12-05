Лінкявічус: прогресу в питанні миротворців на Донбасі немає, але зусилля слід продовжувати

Прогресу щодо ідеї розміщення миротворців ООН на Донбасі наразі немає, заявив 5 грудня в Брюсселі голова зовнішньополітичного відомства Литви Лінас Лінкявічус перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС із участю держсекретаря США Рекса Тіллерсона.

Як заявив міністр, це пов’язано з позицією Росії, але не означає, що за втілення ідеї не треба боротися.

«Те, що пропонують росіяни щодо миротворців на Донбасі, є де-факто заморожуванням конфлікту, тому на це погоджуватися не можна. Я не бачу наразі жодного просування у цьому питанні, але це не означає, що всі зусилля треба припинити. Я далі переконаний, що має бути саме міжнародний підхід до вирішення українського конфлікту. Але ми говоримо не лише про миротворців на лінії розмежування, а і на кордоні між Росією й Україною», – заявив Лінкявічус.

Голова зовнішньополітичного відомства Литви також зауважив, що в питанні миротворців важливим елементом є те, хто саме в цій місії братиме участь.

«Склад цих сил є дуже важливим, і він має бути нейтральним, тому як все це буде організовуватися, ми ще мусимо побачити», – каже Лінас Лінкявічус.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.

Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Крім того, Київ і Захід відкидають будь-яке узгодження подробиць можливої місії ООН із бойовиками, які не є стороною мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Україна веде обмежений діалог із сепаратистами з низки повсякденних питань, але не бачить за можливе говорити про важливі політичні моменти з тамтешніми місцевими представниками гібридної агресії Росії.