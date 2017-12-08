Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер сказав, що миротворча місія ООН необхідна для захисту спостерігачів ОБСЄ за конфліктом між урядовими військами та російськими гібридними силами на сході України. В кулуарах засідання Ради міністрів ОБСЄ в австрійському Відні Курт Волкер наголосив, що без миротворчих сил ООН Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може здійснювати свою роботу. (Відео «Настоящего времени», спільного проекту «Голосу Америки» та Радіо Свобода)