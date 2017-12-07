ОБСЄ не має важливішого виклику, ніж ситуація в Україні – Тіллерсон

Головним викликом, який нині стоїть перед Організацією з безпеки та співпраці в Європі, є розв’язання ситуації в Україні. Про це на засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Відні 7 грудня заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«З усіх викликів, що стоять сьогодні перед ОБСЄ, немає більш важливого чи дошкульного, ніж ситуація в Україні. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо до повного виконання мінських угод. Ми ніколи не приймемо російську окупацію і спробу анексії Криму. Кримські санкції залишаться чинними, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом», – підтвердив очільник американського зовнішньополітичного відомства.

«На сході України ми приєднуємось до наших європейських партнерів у збереженні санкцій, поки Росія не виведе свої сили з Донбасу і не виконає свої мінські зобов’язання. У час, коли Україна вживає заходів для дотримання цих угод і має далі це робити, Росія не робить цього. У 2017 році загинули більше цивільних, ніж у 2016 році. У листопаді порушення дотримання припинення вогню в Донецьку та Луганську зросли на 60%», – вказав Тіллерсон.

«Ми маємо чітко розуміти джерело насильства: Росія озброює, очолює, веде підготовку та воює разом з антиурядовими силами. Ми закликаємо Росію та її представників припинити її переслідування, залякування та напади на місію ОБСЄ», – наголосив держсекретар США і нагадав про загибель у квітні 2017 року на Луганщині американця Джозефа Стоуна, який працював фельдшером у складі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Раніше 7 грудня у Відні відбулася зустріч між міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. «Обговорили все: від спільної роботи над миротворчою місією ООН на окупованому Донбасі до енергетичної безпеки та підтримки США ефективної і незалежної антикорупційної системи в Україні», – повідомив Клімкін.