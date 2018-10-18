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18 Жовтень 2018, Київ 08:29
Новини | Події

Штаб ООС: 2 військових поранені минулої доби на Донбасі

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було

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Двоє українських військових поранені минулої доби, 17 жовтня, внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому сім разів – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське і Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

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Станом на ранок 18 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових в одному обстрілі, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Українські військові під час пострілу гаубиці 2А65 «Мста-Б на полігоні на Київщині, 21 жовтня 2016 року (ілюстраційне фото)
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Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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