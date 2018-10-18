Штаб ООС: 2 військових поранені минулої доби на Донбасі

Двоє українських військових поранені минулої доби, 17 жовтня, внаслідок бойових дій у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому сім разів – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське і Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Станом на ранок 18 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових в одному обстрілі, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.