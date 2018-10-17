Україна дотримується заборони на польоти військової авіації на Донбасі – дипломат

Єдиним виконаним пунктом мінських безпекових зобов’язань є заборона на польоти військової авіації, і цей пункт виконала саме українська сторона, заявив 17 жовтня в ефірі Радіо Донбас.Реалії, проекту Радіо Свобода, представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Олександр Моцик.

«Було прописано у меморандумі, що накладається заборона на польоти військової авіації. Ми цей пункт виконали», – заявив Моцик.

«Кожна зі сторін конфлікту має свої зобов’язання за цими документами. Зобов’язання політичного характеру – це українські зобов’язання. За цей час був схвалений закон про місцеве самоврядування, був проголосований закон про амністію, були прийняті поправки до Конституції стосовно децентралізації. Що стосується Росії, то вона не тільки не виконала нічого, але й ще заявляє про те, що відповідні пункти її не стосуються», – заявив Олександр Моцик.

На думку дипломата, така поведінка Росії унеможливлює подальший прогрес.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила про безрезультатність переговорів, які відбулися в Мінську 16 жовтня. За її словами, «Москва не визнає своїх росіян в українських тюрмах», а «ОРДЛО займає деструктивну позицію».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.