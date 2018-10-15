Життя після вибухів на складах. Жителі містечка на Донбасі досі чекають компенсації

Минулого тижня вибухи поблизу Ічні в Чернігівській області стали четвертою масштабною надзвичайною подією на військових складах за час війни на Донбасі. Підйом серед ночі, евакуація, а потім повернення в розбиті квартири – все це три роки тому пережили в місті Сватове Луганської області. Але досі не всі потерпілі отримали обіцяну державою компенсацію, а деякі люди продовжують жити в напівзруйнованих будинках. Журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розповідають про життя після вибухів.

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29 жовтня 2015 року у Сватові стався вибух на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тон боєприпасів. У повітря злетіли боєприпаси різного калібру, в тому числі реактивні системи залпового вогню «Смерч», «Град» та «Ураган». Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що причиною пожежі на складі боєприпасів у Сватові Луганської області стала недбалість посадових осіб.

Зараз на місті декількох сватівських підприємств – руїни. Це все, що від них залишилося після вибухів на артилерійських складах. Тисячі евакуйованих людей, перекриті в'їзди в місто, створення оперативного штабу – вже звична схема під час надзвичайної події такого масштабу.

З пожежею впоралися на четвертий день. А розмінування в Сватовому закінчили лише цього літа. Штаб з ліквідації наслідків НП розпустили, але, як виявилося, допомогли далеко не всім.

«Цей штаб працював хаотично. Як казав Ейнштейн, тільки генії можуть управляти в такий час поганими напрямками, очолити рух… так у нас і вийшло. Одна людина отримувала допомогу і від «Червоного хреста», і від міжнародних організацій, і від обласної державної адміністрації, і від жителів всієї України, а інша людина – не отримувала нічого», – розповів журналістам «Донбас.Реалії» міський голова Сватова Євген Рибалко.

Продав нагороди, щоб зробити вбиральню

Саморобним плакатам, які висять біля входу на подвір’я Василя Таранухи – майже місяць. Їх житель Сватова зробив до річниці вибухів – на знак протесту.

«Я три роки до всієї вертикалі влади звертаюся – одні відписки йдуть», – жаліється житель Сватова Василь Тарануха.

У дворі, як нагадування про вибухи, – шматки розірваних снарядів. Будинок Василя після двох влучень тримається на чесному слові. Навіть коли на вулиці тепло, всередині будинку – холод і вогкість. Василь Андрійович в таких умовах буде зустрічати вже третю зиму.

«Особливо постраждалим, милість проявили – з залишку по 10 тисяч видали. Тоді 2016, 2017, 2018 – три роки розмови, обіцянки та й по всьому», – продовжує житель Сватова.

Василь Андрійович, щоб хоч якось налагодити життя в будинку, продав сімейну реліквію.

«В мене дід – повний георгіївський кавалер, продав нагороди і шаблю його іменну, щоб зробити санітарну кімнату, розумієте. Я, ну не знаю, в мене безвихідь – я продав», – каже Василь Тарануха.

На туалет і ванну, за словами Василя Андрійовича, пішло 94 тисячі гривень. Відновлення всього будинку, за підрахунками міської влади, коштує в 10 разів дорожче.

Житель Сватова: Завдання чиновника – тебе обдурити

Сім'я Олега Рибалкіна після вибухів на складах вимушена була переїхати до батьків. У вересні 2018 року він три тижні пікетував луганську обладміністрацію, потім – Адміністрацію президента. Але здобув лише чергову відписку.

«Протягом трьох років я отримую цей непотріб (тримає в руках папірець – ред.), в мене їх отака стопка – і що далі? В мене, наприклад, дружина сюди не ходила два роки, в неї істерика просто була – ніхто цього не розуміє, тому що чиновники такі сидять, і вся їхня задача – як тебе обдурити», – розповідає Олег Рибалкін.

«Кожен прикриває свою дупу і ніхто не хоче взяти на себе відповідальність. Тому що ми тут в Луганській області, нікому не потрібні. Чомусь в Балаклії Харківської області відновили, у Калинівці Вінницької області… і я певен, що й в Ічні теж відновлять», – додає Олег Рибалкін.

Ніхто не компенсував, ніхто не допоміг – міський голова Сватова

Заступник луганського обласного голови Юрій Клименко керував обласним штабом з ліквідації наслідків НП. Розповідає – на відновлення в Сватові приватних будинків від держави отримали майже 2 мільйони гривень. Але гроші в область прийшли в кінці грудня 2015 го року – їх довелося повернути назад.

«На рахунках казначейських в області вони знаходились дві доби. Цього часу було замало, щоб ми могли використати ці кошти. Неодноразово обласна державна адміністрація письмово зверталася до уряду, але ми отримували відповіді, що на сьогоднішній день підстав надання області коштів – немає», – стверджує заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Юрій Клименко.

У складних бюрократичних схемах, коли гроші то виділяли, то повертали назад, з першого разу неможливо розібратися, скільки в цілому витратили на відновлення Сватова. За словами Юрія Клименка, з державного бюджету витратили 33 мільйони гривень. Допомогу отримали тільки в 2015 році. Потім три роки область витрачала свої гроші – на об’єкти інфраструктури, школи, багатоповерхівки.

«Ми неодноразово надсилаємо на уряд, на депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів, звернення, щоби на законодавчому рівні була можливість видати компенсацію мешканцям Луганської та Донецької областей, чиї будівлі постраждали під час операції об’єднаних сил або антитерористичної операції. До сьогоднішнього дня жодного нормативного документу, який би надав змогу виплатити таку компенсацію – немає», – продовжує заступник губернатора Клименко.

Пише листи і міський голова Сватова. Просить 98 мільйонів гривень – мовляв, з наслідками надзвичайної події місту ще боротися і боротися. Саме тому грошей на виплату потерпілим в міській скарбниці теж немає.

«В результаті вибухів змістився ґрунт, а у мене 39 кілометрів каналізаційних мереж і 29 кілометрів чавунних труб, які виходять з ладу… А що з дорогами сталося, а 82 об’єкти господарювання… ніхто ж не компенсував, ніхто не допоміг», – нарікає міський голова Сватова Євген Рибалко.

За даними Сватівської міської ради, без компенсації залишилися власники п’яти будинків.

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