Прифронтовой Торецк в Донецкой области снова без воды. Авария произошла на водогоне в «серой зоне» под Горловкой. Сейчас в городе работают 10 автоцистерн, которые развозят питьевую и техническую воду. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Чтобы ремонтные бригады вышли в поле, необходимы гарантии безопасности с обеих сторон.

Третий день без воды живут люди в Торецке и пригородах. Авария на водогоне произошла еще в понедельник. Сегодня в городе объявлена чрезвычайная ситуация. С ведрами, бидонами и канистрами люди выстраиваются в очередь у пожарных машин, чтобы набрать воды.

«Мы в Торецке уже опытные, не первый раз так долго без воды живем. Водичка везде нужна, руки помыть, постирать, что-то смыть, посуду помыть. Это не считая того, что питьевую воду отдельно расходуем. Её придется покупать. Здесь разливают техническую. Это только для бытовых нужд, для санузла. Вчера питьевую покупала, сегодня уже закончилась», – рассказывает жительница Торецка Наталья.

Воду развозить начали только 17 октября. Задействовали 5 пожарных автоцистерн и 5 машин коммунальных предприятий. Развозят по графику во все уголки города и в прилегающие поселки.

«Для подвоза воды задействовано 5 единиц техники ГСЧС и 5 машин коммунальных предприятий. По состоянию на 10 часов утра 17 октября уже распределили более 25 тонн питьевой воды и около 20 тонн технической. В помощь прибыли две машины для развоза питьевой воды из Славянска и Мариуполя», – говорит начальник 22-го пожарно-спасательного отряда Игорь Сбитнев.

В местной военно-гражданской администрации говорят, что вслед за водой могут начаться проблемы с отоплением. Если люди начнут сливать воду из подготовленных к отопительному сезону батарей, система не выдержит, и город замерзнет.

Начать отопительный сезон будет крайне проблематично

«Системы были подготовлены, системы были с водой. Безусловно, сейчас люди забирают воду из системы отопления. Мы прогнозируем, что если водовод мы не отремонтируем и не запустим, то начать отопительный сезон будет крайне проблематично», – говорит заместитель руководителя Торецкой городской военно-гражданской администрации Сергей Винник.

Насколько велика авария, коммунальщики не знают. Этот участок еще никто не обследовал. Чтобы туда попасть, необходимы гарантии прекращения огня с обеих сторон. Украинские военные письменно подтвердили «режим тишины». Противоборствующая сторона таки гарантий пока не дает. К процессу переговоров подключились наблюдатели ОБСЕ.

Объединенные силы и украинская сторона СЦКК свои обязанности выполняют

«Сегодня в 10 утра поднялся беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ с целью обнаружения места прорыва. Противоборствующая сторона не даёт «режим тишины» по всему участку. Они настаивают на том, чтобы беспилотник ОБСЕ обозначил непосредственно место прорыва. И на этом участке, по их словам, они обеспечат «тишину». Сейчас такие работы и переговоры продолжаются. Объединенные силы и украинская сторона СЦКК свои обязанности выполняют»,– заявил командующий Операцией объединённых сил генерал Сергей Наев.

Альтернативных источников получения воды в Торецке сейчс нет. Город полностью зависит от неподконтрольной Горловки. Даже если ремонтные работы начнутся немедленно, рассказывают коммунальщики, вода у жителей города в лучшем случае появится через три дня.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)