Під час воєнного стану у навчальних зборах взяли участь 30 тисяч резервістів

За час дій воєнного стану в Україні участь у навчальних зборах взяли 30 тисяч резервістів. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Перше – Генеральний штаб спроможний розгорнути міжвидові угрупування військ у разі загрози прямого вторгнення з боку Росії. Друге – ЗСУ готові, в короткий термін, суттєво наростити чисельний склад бойових підрозділів за рахунок професійного та мотивованого оперативного резерву. Більше 30 тисяч резервістів поновили свої навички в ході навчальних зборів. Третє – проведено комплексні навчання бригад територіальної оборони і налагоджено практичну взаємодію з органами державної влади та іншими складовими Сил оборони країни», – зазначив Муженко.

Він додав, що детальний аналіз проведених заходів «дозволить вирішити виявлені проблеми і посилить бойові спроможності наших Збройних Сил».

Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.

Однак найближчим часом силові структури України продовжать несення служби в посиленому режимі. Державній прикордонній службі України рекомендували продовжити посилену охорону державного кордону з Росією і здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України.