Силовики продовжать несення служби в посиленому режимі – РНБО

Найближчим часом силові структури України продовжать несення служби в посиленому режимі – таке рішення на засіданні 26 грудня ухвалила Рада національної безпеки й оборони України.

«Враховуючи те, що ситуація залишається досить складною і небезпечною, у рішенні РНБО України також передбачено, що найближчим часом Національна поліція, Національна гвардія та інші силові структури продовжать несення служби у посиленому режимі для підтримання громадського порядку, захисту прав, свобод та законних інтересів українських громадян», – цитує прес-служба РНБО її секретаря Олександра Турчинова.

Він додав, що Державній прикордонній службі України рекомендували продовжити посилену охорону державного кордону з Росією і «здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України».

Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.

На час дії воєнного стану прикордонники не пускали в Україну чоловіків із Росії.