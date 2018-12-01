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01 Грудень 2018, Київ 14:08
Новини | Політика

Прикордонники не пропустили до України майже 100 громадян Росії – Демченко

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Від початку обмежень на в’їзд до України, які були запроваджені вже за воєнного стану, на українську територію не пропустили 99 громадян Росії. Про це представник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив в ефірі одного з телеканалів України.

«З початку дії заборони на в’їзд на територію України не пропустили 99 росіян. Переважна більшість з них не могли підтвердити мету своїх поїздок, частина з них не мала відповідних документів для в’їзду в Україну. Ще була частина тих, хто перевищив термін перебування в нашій державі», – зазначив Демченко.

У той же час в ДПСУ повідомили, що понад 780 росіян перетнули кордон.

Також у відомстві зазначили, що лише протягом минулого дня російська сторона не пропустила на свою територію майже 40 українців. У цілому за останні три дні ця цифра сягає понад 110 осіб.

Також читайте: В Україну на час дії воєнного стану не пускають росіян-чоловіків віком 16–60 років – ДПСУ​

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану з цього дня терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку влада України вдалася після нападу російських сил на українські кораблі поблизу Керченської протоки, захоплення їх і членів їхніх екіпажів.

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