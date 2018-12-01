Прикордонники не пропустили до України майже 100 громадян Росії – Демченко

Від початку обмежень на в’їзд до України, які були запроваджені вже за воєнного стану, на українську територію не пропустили 99 громадян Росії. Про це представник Держприкордонслужби (ДПСУ) Андрій Демченко повідомив в ефірі одного з телеканалів України.

«З початку дії заборони на в’їзд на територію України не пропустили 99 росіян. Переважна більшість з них не могли підтвердити мету своїх поїздок, частина з них не мала відповідних документів для в’їзду в Україну. Ще була частина тих, хто перевищив термін перебування в нашій державі», – зазначив Демченко.

У той же час в ДПСУ повідомили, що понад 780 росіян перетнули кордон.

Також у відомстві зазначили, що лише протягом минулого дня російська сторона не пропустила на свою територію майже 40 українців. У цілому за останні три дні ця цифра сягає понад 110 осіб.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану з цього дня терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку влада України вдалася після нападу російських сил на українські кораблі поблизу Керченської протоки, захоплення їх і членів їхніх екіпажів.

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