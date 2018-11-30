Не всім чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років заборонили в’їзд в Україну

Державна прикордонна служба України з 30 листопада заборонила в’їзд на територію держави чоловікам – громадянам Росії – у віці від 16 до 60 років. Про це повідомив керівник відомства Петро Цигикал під час наради 30 листопада про заходи з реалізації указу й закону про запровадження воєнного стану.

«У пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в’їзд іноземців, перш за все, громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни Російської Федерації віком від 16 до 60 років, особи чоловічої статі», – повідомив Петро Цигикал, додавши, що стосовно громадян України жодних обмежень на кордоні немає.

Президент України Петро Порошенко, який головував на цій нараді, уточнив:

«Чи правильно я розумію, що це заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками збройних сил Російської Федерації, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році?», – запитав президент, на що керівник прикордонників відповів ствердно.

Кого все-таки пускатимуть?

Пізніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що деяких росіян у віці від 16 до 60 років все-таки пропускатимуть, якщо вони зможуть підтвердити мету своєї поїздки.

«Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, в тому числі і громадянами Російської Федерації прикордонники здійснюють посилене інтерв'ювання з ними. Також виокремлюються групи ризиків, які можуть бути причетні до дестабілізаційних заходів на території України. Для цього ми перевіряємо їхні попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували до цього тимчасово окуповані території України», – заявив Демченко, якого цитує УНІАН.



Спікер прикордонної служби окремо пояснив, що будуть пропускати в Україну осіб, які:

мають дипломатичний статус в Україні,

є обслуговуючим персоналом транспорту,

мають документи, що підтверджують постійне або тимчасове проживання на території України,

їдуть з причин гуманітарного характеру (смерть або хвороба близьких родичів),

мають виключення про дозвіл на перетин кордону.

Що далі?

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у четвер увечері в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» також заявив, що Україна має намір скасувати близько 40 договорів з Росією через агресію в Азовському морі і «докорінно переглянути» всю двосторонню договірну базу. Він окремо додав, що вважає «непотрібними» дипломатичні відносини з Росією і виступає за введення візового режиму для росіян.

Президент України Петро Порошенко в зв’язку з воєнним станом, який набув чинності 28 листопада на території 10 областей України, також запропонував посилити вимоги до реєстрації росіян, які вже перебувають на території України:

«Я б посилив вимоги до реєстрації, особливо в областях, в яких введено воєнний стан, щодо громадян Російської Федерації. Пропозиції прошу внести мені протягом 24 годин на затвердження», – заявив Порошенко на нараді з оборони з керівниками силових відомств.

Реакції в Росії

Представник російської законодавчої влади, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич каже, що Москва не планує дзеркальної відповіді Києву.

«Київ відверто йде на розрив усіх зв’язків з Росією, провокуючи нас цими своїми кроками на дзеркальну відповідь, що стане найсильнішим ударом по мільйонах українців, які працюють у Росії. Такої відповіді від нашої країни Київ не дочекається», – сказав Клінцевич, якого процитувало агентство «РИА Новости».

Натомість Володимир Жириновський – лідер ЛДПР і її фракції в Держдумі Росії – запропонував прискорити видачу українцям російських паспортів:

«Щоб відповісти Порошенкові, нам потрібно не обмежувати українців, як пропонують декотрі, а навпаки – прискорити видачу всім охочим наших паспортів, щоб вони могли спокійно приїжджати в Росію, жити, працювати. Можливо, як виняток, навіть ввести подвійне громадянство. Визнати українські документи, щоб в український паспорт просто робився вкладиш російською мовою для тих, хто постійно мігрує нашою територією», – написав Жириновський на своєму телеграм-каналі. «Так, врешті-решт, ми спустошимо Україну. Мільйони українців підуть на Захід, а мільйони до нас. Причому в Європі у них лише право гостьового в’їзду без можливості працювати, а ми можемо запропонувати повний набір прав», – цитує Жириновського російська служба «Бі-Бі-Сі».

Обмеження на в’їзд росіян на територію України діють із 25 листопада, російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі і НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Пізніше Київ відмовив у в’їзді в країну приблизно 100 росіянам, пославшись на те, що вони не пояснили прикордонникам мети в’їзду та перебування в Україні.

​

Після анексії Криму Росією і початку воєнного конфлікту на Донбасі Україна в 2015 році тимчасово припинила дію угоди між Україною і Росією про безвізові поїздки громадян двох країн і скасувала в’їзд росіян в Україну за внутрішнім паспортом і свідоцтвом про народження. З того моменту в’їжджати на територію України росіяни могли лише за закордонними паспортами. Пізніше, з січня 2017 року, почало діяти нове правило: громадянин Росії на в’їзді в Україну повинен був пред’явити біометричний паспорт, або залишити відбитки пальців. Також влітку 2017 року запропонували для росіян, які приїхали в Україну, ввести реєстрацію ​за місцем проживання в Україні, а у багатьох на в’їзді вимагали запрошення з обґрунтуванням мети приїзду.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на човни ВМС України)

​Москва вперше визнала застосування сили проти України: чого чекати далі

(Батько пораненого моряка розповів про стан сина – відео):

​

У ЄС не виключили нових санкцій проти Росії – кореспондент