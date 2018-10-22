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22 Жовтень 2018, Київ 18:48
Фотогалереї

Повернення збірної України з юнацької Олімпіади – фото

Збірна України повернулася з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулися в аргентинському Буенос-Айресі. Спортсменів віком від 15 до 18 років в аеропорту «Бориспіль» зустріло близько сотні фанатів, родичі і друзі.

У Буенос-Айресі збірна України здобула 23 нагороди в 13 видах спорту: сім золотих та по вісім срібних і бронзових нагород. На Юнацьких Олімпійських іграх не ведеться офіційний командний залік, проте в неофіційному – Україна потрапила до десятки найсильніших команд.
Мама зі сльозами щастя зустрічає чемпіонку ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор Ярославу Магучіх (стрибки у висоту)
1 Мама зі сльозами щастя зустрічає чемпіонку ІІІ Юнацьких Олімпійських ігор Ярославу Магучіх (стрибки у висоту)
Чемпіонів та призерів Ігор в Буенос-Айресі зустрічали бурхливими оплесками&nbsp;
2 Чемпіонів та призерів Ігор в Буенос-Айресі зустрічали бурхливими оплесками 
Батьки та родичі не бачили спортсменів понад 2 тижня. Кажуть, це були нервові 14 днів
3 Батьки та родичі не бачили спортсменів понад 2 тижня. Кажуть, це були нервові 14 днів
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&laquo;Синьо-жовті&raquo; заполонили аеропорт
5 «Синьо-жовті» заполонили аеропорт
Призери та чемпіони не очікували такої підтримки, яку побачили в аеропорту, і не стримували емоції
6 Призери та чемпіони не очікували такої підтримки, яку побачили в аеропорту, і не стримували емоції
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Золота нагорода Буенос-Айресу стала перевіркою сил юних спортсменів. Кажуть, тепер готуватимуться до дорослої Олімпіади, яка відбудеться в Токіо у 2020 році
8 Золота нагорода Буенос-Айресу стала перевіркою сил юних спортсменів. Кажуть, тепер готуватимуться до дорослої Олімпіади, яка відбудеться в Токіо у 2020 році

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