Повернення збірної України з юнацької Олімпіади – фото

Збірна України повернулася з ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які відбулися в аргентинському Буенос-Айресі. Спортсменів віком від 15 до 18 років в аеропорту «Бориспіль» зустріло близько сотні фанатів, родичі і друзі.



У Буенос-Айресі збірна України здобула 23 нагороди в 13 видах спорту: сім золотих та по вісім срібних і бронзових нагород. На Юнацьких Олімпійських іграх не ведеться офіційний командний залік, проте в неофіційному – Україна потрапила до десятки найсильніших команд.

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