«Подолав висоту – підіймай планку»: збірна України повернулася з юнацької Олімпіади

Збірна України повернулася з Третіх літніх Юнацьких Олімпійських ігор, які завершилися в аргентинському Буенос-Айресі. Спортсменів віком від 15 до 18 років в аеропорту «Бориспіль» зустріло близько сотні фанатів, родичі і друзі.

Юніори не стримували емоцій та щиро раділи такій підтримці.

«Нам казали, що зустрічатимуть удома батьки та друзі. Але що стільки людей буде, не очікували. Всі вітають, обіймають, просять сфотографуватися. Це дуже приємно. Немов дорослу Олімпіаду виграли», – зізналася дворазова чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор Катерина Чорній.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав спортсменів із вдалим виступом на юнацьких Іграх та зазначив, що кожна перемога – це результат роботи всієї збірної: спортсменів, тренерів, лікарів та адміністраторів.

«Україна пишається вами! Я переконаний, рано чи пізно ви зійдете і на дорослий олімпійський п’єдестал. Тренуйтеся, працюйте, розвивайте свій талант», – зазначив Ігор Жданов.

А за словами президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки, змагання в Аргентині для юних спортсменів стали спортивним стартом у кар’єрі, дуже важливим випробуванням, а головне – гарним трампліном для майбутнього.

«Приємно, що у нас є гідна зміна, перспективний спортивний резерв. Ви здобули безцінний досвід, який, вірю, стане вам у нагоді, і незабаром ми побачимо вас на Олімпійських іграх у Токіо-2020, Парижі-2024 і Лос-Анджелесі-2028. Бажаю підкорення нових вершин, розвитку, самовдосконалення. У спорті не можна зупинятися на досягнутому. Тому я хочу вам нагадати свій життєвий і спортивний принцип: «Подолав висоту – підіймай планку», – зазначив Сергій Бубка.

У Буенос-Айресі збірна України здобула 23 нагороди в 13 видах спорту: сім золотих та по вісім срібних і бронзових нагород. На Юнацьких Олімпійських іграх не ведеться офіційний командний залік, проте в неофіційному – Україна потрапила до десятки найсильніших команд.