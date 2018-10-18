Юнацькі Олімпійські ігри: 23 нагороди і українські історичні перемоги

Історичні, хоча й не рекордні… У Буенос-Айресі завершилися треті літні Юнацькі Олімпійські ігри. Україна здобула 23 нагороди: 7 золотих та по 8 срібних і бронзових. Хоч цей результат гірший, ніж у Сінгапурі у 2010 та Нанкіні у 2014 році, проте «синьо-жовті» саме в Аргентині написали нову спортивну історію.

Подвійне «золото» від Катерини Чорній

Шпажистка Катерина Чорній стала першою українкою у фехтуванні, хто за 12 років проведення Юнацьких Олімпійських ігор піднявся на п'єдестал пошани. Причому двічі. Спочатку Чорній у нервовому фіналі вирвала перемогу в чемпіонки світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь із Гонконгу з рахунком 11:9, а після цього стала першою у складі команди «Європа 1». Тож на рахунку Чорній два «золота».

До цих Ігор кращим результатом України у фехтуванні було четверте місце шаблісти Аліни Комащук у 2010 році.

Три чемпіони за одну годину

15 жовтня 2018 року увійде в історію українського спорту, як «золотий день». Протягом однієї години «синьо-жовті» вибороли три нагороди вищого ґатунку і всі в легкій атлетиці: Валерія Іваненко та Михайло Кохан у метанні молота і Ярослава Магучіх – у стрибках у висоту.

Цікаво, що в цих же видах спорту чотири року тому так само в один день два «золота» здобули Гліб Піскунов та Юлія Левченко. Остання – тепер амбасадор збірної України на Іграх в Буенос-Айросі. Юлія зізнається, стрибала у фан-секторі разом зі своєю колегою Ярославою Магучіх та вірила, що та стане олімпійською чемпіонкою. Так і справдилося. Ярослава перестрибнула планку 1,95 – і це її особистий рекорд.

– Стрибала, підтримувала, навіть плакат намалювала, де Ярослава, як супергерой летить над планкою. Сподіваюсь, що підтримка команди також надала їй сил та впевненості, – каже Юлія Левченко.

– Не «ревнуєте», що Ви тепер не єдина олімпійська чемпіонка серед юніорів?

– ​Я не розумію, а звідки можуть бути ревнощі, коли є лише гордість за українських спортсменів. Я навпаки за стрибки, так би мовити «своїх». Сподіваюся, що ця переможна традиція буде продовжуватися і на подальших Іграх Я – за сильне українське спортивне покоління», – каже Юлія Левченко

За повернення традицій «золотого молоту», радіє і бронзовий призер Олімпіади в Атланті (перші Ігри, де брала участь збірна України під своїм прапором) Олександр Крикун.

«Україна завжди була сильною в метанні молота. Проте деякий час була неприємна перерва. Чекали кращих часів – і ось вони. У 2014 році «золото» на Юнацьких Олімпійських іграх здобув Гліб Піскунов, тепер одразу два чемпіона – Михайло Кохан та Валерія Іваненко. Звичайно, це важлива подія в українській легкій атлетиці. Це не значить, що вже Токіо-2020 ці спортсмени боротимуться за нагороди. Але це перспектива на найближчі 16 років. Зрозумійте, у метанні молота, чим дорослішим ти стаєш, тим більше ваги у снаряді стає», – каже Олександр Крикун.

Перше «золото» в одиничному академічному веслуванні

Черкаський спортсмен Іван Тищенко здобув нагороду вищого ґатунку в одиночних заїздах. І ця особиста золота медаль перша не лише на Юнацьких Олімпійських іграх, але й серед дорослих. За словами Катерини Тарасенко, олімпійської чемпіонки 2012 року (парні четвірки), перемога Івана має дати новий поштовх до популяризації академічного веслування в Україні.

«Важливо, що нарешті є нагороди вищого ґатунку і в особистих видах. Ми вболівали і, звичайно, раділи за Івана. З одного боку, особисто веслувати важко, тому що не має підтримки когось, розраховуєш лише на себе. З іншого, ти знаєш свої сили і чого від себе очікувати. Іван зробив все максимально, як за сценарієм. І це неймовірно важлива перемога!» – каже Катерина Тарасенко

Мультимедальна спортивна гімнастика

Назар Чепурний став срібним призером в опорному стрибку та здобув «золото» у складі «Команди Сімони Байлз», у яку разом із ним увійшли спортсмени з Угорщини, ПАР, Сінгапуру, В'єтнаму, Іспанії, Болгарії, Італії, Росії, Азербайджану, Австралії та Китаю.

Проте, за словами олімпійського чемпіона з гімнастики Олега Верняєва, усе ж таки від Чепурного чекали більшого.

«Він мав шанси здобувати нагороди на всіх снарядах. Навіть дивно, тренується – усе нормально виконує, їде на змагання – і десь не вистачає трошечки, щоб піднятися на п'єдестал. Швидше над усе, все ж таки це психологічний момент. Але йому 15 років. Усе попереду. Виступив добре, але знаю, що міг трошки краще», – каже Олег Верняєв.

Нарешті, можуть похизуватися нагородами і дівчата у спортивній гімнастиці. Анастасія Бачинська показала третій результат у вільних вправах та абсолютній першості.

«Срібло» на вагу «золота»

Україна завжди конкурувала та боролася за місця на п'єдесталі з художньої гімнастики на дорослих Іграх, проте за 12 років юні спортсменки так і не змогли довести своє лідерство на Юнацьких іграх. І цю негативну тенденцію виправила Христина Погранична. Після першої вправи – з обручем – українка очолила турнірну таблицю. Проте прикра помилка у виступі з м'ячем Пограничної змусила хвилюватися і спортсменку, і тренера, і українських фанатів. «Синьо-жовта» гімнастика показала справжній бійцівський характер і змогла вибороти «срібло».

Один за всіх…

Зазвичай плавання – один із найрезультативніших видів України на Юнацьких Олімпійських іграх, а крім того, обов'язково «золотий». У Буенос-Айресі за всю команду «віддувався» Денис Кесіль. Він подолав дистанцію 200 метрів батерфляєм за 1.55,89 і став другим. І це єдина нагорода в активі плавців на цих Іграх.

Бадмінтон – «статистику» розпочато

Анастасія Прозорова разом із колегами по команді Omega, до якого увійшло ще семеро спортсменів, здобула «срібло» в бадмінтоні серед змішаних команд. У вирішальній битві команда Прозорової поступилися Alpha з рахунком 106:110. Таким чином спортсменка виборола першу нагороду в олімпійській історії.

«Раніше медалей не було ні серед дорослих, ні серед юнаків. І це дійсно перемога для українського бадмінтону. Сподіваюсь, що ця тенденція вже повториться і в Токіо-2020, але там конкуренція сильніша. Проте головне, що початок є. Настя насправді дуже вольова та сильна спортсменка. Вона дійсно показала, на що здатна, просто вийшла на корт та зробила свою роботу. Неважливо, хто в команді та з ким вигравати, головне – грати на свій максимум. Їй це вдалося», – каже лідер збірної України з бадмінтону Артем Почтарьов.

Вписати ім'я в історію

Наймолодша учасниця збірної України Дарина Плохотнюк та її партнер Олександр Мадей стали першими учасниками «синьо-жовтих» у спортивній акробатиці на Юнацькій Олімпіаді. І одразу здобули нагороду для України – «бронзу».

Без нагород, але зі світовою любов’ю

Баскетбол – це дебютний вид спорту для України на Іграх. Хоча хлопці і дівчата завершили участь у змаганнях без нагород, проте спортивні коментатори постійно виділяли саме «синьо-жовтих» спортсменів. Найбільше журналістів вразив Ілля Заєць, якого вони постійно порівнювали з «rabbit» (заєць англійською мовою), мовляв він дуже швидкий та непередбачуваний.

У Буенос-Айресі Україна не змогла виконати свій максимум за кількістю нагород, проте вперше «синьо-жовті» здобули медалі в тих видах, де не були кращими десятки років. Крім того, експерти впевнені, що саме Юнацькі Олімпійські ігри показують український потенціал в майбутньому. Отже, у Токіо-2020 та Парижі-2024 році чекаємо на нагороди вже серед дорослих.