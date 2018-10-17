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В аргентинском Буенос-Айресе продолжаются ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры. Украина уже завоевала 20 наград – 7 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. В копилке «сине-желтых» – и медаль от единственной представительницы из Луганской области Софии Лыскун, которая показала второй результат в прыжках в воду с вышки. Почему Луганщина всегда была самой сильной в этом виде спорта? Остается ли это звание и сейчас у восточного региона? Чем поразила судей и болельщиков София Лыскун на Юношеских Олимпийских играх и сможет ли уже на взрослой Олимпиаде спортсменка показать высокий уровень?

В финале прыжков воду с вышки украинка София Лыскун и мексиканка Габриэла Агундес Гарсия борются за третье место. Прыжок за прыжком, разница в несколько десятых, соперницы постоянно сменяют друг друга в турнирной таблице. Но последний прыжок Лыскун (коронный 2,5 авербах) оказался техничнее и с высшим коэффициентом сложности, после чего она опережает не только мексиканку, но и спортсменку из Малайзии Кимберли Бонг, которая допустила ошибку в своем прыжке. Лыскун – серебряная призерка Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.

​От спортсменки из Луганской области медаль ждали. Все же на ІІІ летние Юношеские Олимпийские игры София Лыскун уже ехала с титулами чемпионки Европы среди юниоров в 2017 году и в командном первенстве среди взрослых (в тандеме с Олегом Колодием) в 2018 году. Да и вышка 10 метров – это ее коронный вид.

«Для уровня юниорских соревнований, у нее и у мексиканки были самые сложные программы. Но представители этой страны по коэффициенту сложности впереди всех. Программа была у Софии конкурентоспособная. Не все свои прыжки Лыскун продемонстрировала, которые выполняет. Просто она выбрала те, которые на данный момент самые стабильные», – говорит корреспондент газеты «Спорт-Экспресс в Украине» Анна Савчик.

Борьбы за золотую награду не было. С первого прыжка китайская спортсменка Линь Шань захватила лидерство, она же и стала олимпийской чемпионкой.

«Со спортсменами из Китая сложно бороться абсолютно всем странам. Во время соревнования парней (трамплин, 3 метра) повторилась ситуация, которая произошла и на юниорском чемпионате мира в Киеве, когда колумбиец выиграл «золото» в этой дисциплине. Произошло это из-за того, что китайцы ошиблись. Если спортсмен из Китая допускает ошибку, тогда у его соперников появляется шанс», – объясняет Анна Савчик.

«Серебряная» традиция от луганчан

Прыгуны в воду из Луганской области уже не первый раз завоевывают медали на Юношеских Олимпийских играх. Наоборот, уже славная традиция – каждые четыре года добавлять в копилку сине-желтой сборной «серебро» в этом виде.

В 2010 году Александр Бондарь дважды поднимался на пьедестал. Он стал вторым и в прыжках с трамплина, и с вышки. Через 4 года его землячка Анна Красношлык также завоевала «серебро». А уже на третьих Юношеских Олимпийских играх эту традицию продолжила София Лыскун.

«У Софии есть два прыжка в программе с самым большим коэффициентом сложности. Но мне больше всего понравился винтовой прыжок с задней стойки. София – уже опытный спортсмен. Она много выступала и на чемпионатах среди молодежи, и среди взрослых. Но Юношеские Олимпийские игры – это мини-взрослая Олимпиада. Вот этот опыт ей точно пригодится в 2020 году в Токио», – говорит серебряная призерка юношеской Олимпиады в Нанкине-2014 Анна Красношлык.

Бассейна в Луганске нормального не было, а победы были – Красношлык​

Луганская школа прыжков в воду всегда была самой сильной, отмечает Анна Красношлык. Говорит: во многом благодаря из-за хорошо подобранного тренерского состава. И это не смотря на тот факт, что в родном Луганске никогда не было хорошего бассейна, о чем говорят тренера, а в старой «Юности» можно было замерзнуть зимой.

«В бассейне «Юность» не соблюдаются нормы по температуре воды и воздуха. На стенах грибок, спорами которого дышат спортсмены. Не говоря уже о техническом оснащении, оно оставляет желать лучшего, – рассказывала в 2011 году журналистам главный тренер национальной сборной по прыжкам в воду Тамара Токмачева.

​В 2014 году вопрос с температурой решили, но вот отремонтировать бассейн так и не смогли. Говорили: легче построить новый. Вот только на тот момент с прыгунами в воду, которые уже не один год выступают за Луганскую область, никто не советовался – решили строить по своему желанию, а не отталкиваясь от технической базы, которая нужна олимпийцам.

«Ремонт зала нужен. Сегодня он не соответствует стандартам и времени. Понимаете, маленькие детки пока разницы, может, и не чувствуют, а те спортсмены, которые защищают честь страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира, видят, в каких условиях тренируются их соперники. И это тоже откладывает и психологический, и моральный отпечаток на процесс подготовки. Это всё взаимосвязано», – отмечала Тамара Токмачева.

Вот только ни ремонта, ни нового бассейна луганские прыгуны в воду так и не дождались из-за событий 2014 года.

На территории Луганской области, которая осталась под контролем Украины, делают все, чтобы сохранить традиции – побеждать в прыжках в воду. В Кременной на базе «Олимп» теперь тренируется юношеская сборная. Здесь новый плавательный бассейн построен и оборудован по самым современным требованиям.

Будут ли луганчане на Олимпиаде в Токио-2020?

А вот национальная сборная, костяк которой также составляют уже опытные луганские спортсмены – призеры чемпионатов Европы, участники Олимпиад, тренируются в Киеве. Через 2 года после «серебра» Юношеских Олимпийских игр в Нанкине Анна Красношлык попробовала свои силы на взрослой Олимпиаде. Такой же путь прогнозируют и Софии Лыскун. По словам Анны Савчик, если юная луганчанка отработает все свои прыжки и соберет программу, то сможет быть конкурентоспособной. Тем более, что сейчас в национальной сборной существенные «перестановки». Юлия Прокопчук завершила спортивную карьеру, пока не выступает и лидер сборной Илья Кваша, но все же от «сине-желтых» в Токио ждут хороших результатов.

«Вместо Юли Прокопчук на вышке теперь выступает София Лыскун. С трамплином среди мужчин все же сложнее. Понятно, что у нас не появится новый спортсмен такого уровня, как Илья Кваша за эти 2 года. Это из ряда фантастики. У нас есть Олег Колодий, Александр Горшковозов (еще один спортсмен, представляющий Луганскую область – ред.) и Станислав Олиферчик, у них всех не супер-сложная программа, как у главных претендентов на медали. Но она у них конкурентоспособная. И нужно просто делать свои прыжки идеально. У Горшковозова травма спины давняя. И он не может ее залечить. Вполне возможно, что он не будет прыгать индивидуальные выступления, а сконцентрируется на синхроне», – объясняет Анна Савчик.

Пока же про Токио-2020 говорить рано. Сегодня в 23:00 (по киевскому времени) у Софии Лыскун еще одно выступление – в командном зачете, в тандеме со спортсменом из России Русланом Терновым (дуэты определяются по результатам выступлений).

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)