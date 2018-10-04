Виключення боксу з олімпійської програми для України гірше, ніж для Америки – Розенко

Якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виключить з олімпійської програми бокс – це вдарить по Україні. Вона може втратити можливість виховувати не лише олімпійських чемпіонів з боксу, а й чемпіонів світу у професійному спорті, вважають українські фахівці. Вони називають виключно політичною ситуацію, що склалася у відносинах МОК і Міжнародної федерації боксу. І припускають, що бокс можуть намагатися витіснити з Олімпіських ігор на користь східних єдиноборств.

Конфліктна ситуація між МОКом та Міжнародною федерацією боксу (АІВА), не є аж такою новиною, зауважує у коментарі Радіо Свобода менеджер фан-клубу братів Кличків Максим Розенко. Він нагадує, що АІВА не вперше звинувачують у корупції, висловлюють зауваження до суддівства та виносять попередження від МОКу. Нині ж, на думку Розенка, напруження виникло через політичні ігри навколо виборів президента боксерської федерації.

Для нас виключення боксу з олімпійської програми набагато гірше, ніж для Америки чи Великої Британії, де сформований ринок професійного боксу

«Володимир Кличко – олімпійський чемпіон Атланти 1996 року, Василь Ломаченко – дворазовий олімпійським чемпіон, Олександр Усик – олімпійський чемпіон. Є сходинки від аматорського спорту в професійний. Виключення боксу з олімпійської програми для України, як і для всього світу, було би досить поганим рішенням. Є такі спортсмени, які вже у 18-19 років приходять у професійний бокс в США, в Мексиці. Але для того, щоб одразу приходили у професійний спорт, то має бути ринок, а у нас в Україні він неплатоспроможний і, взагалі, питання, чи він є. Тому для нас виключення боксу з олімпійської програми набагато гірше, ніж для Америки чи Великої Британії, де сформований ринок професійного боксу. Для нас це буде проблемою», – каже Максим Розенко.

Українські боксери-чемпіони є пізнаваними в усьому світі, в відтак вони додають пізнаваності своїй Батьківщині, зауважує спортивний коментатор Валентин Щербачов. На його думку, втрата можливості виховувати таких спортсменів завдала би шкоди іміджеві України. Крім того, немає єдиноборств, які мають таку ж популярність та видовищність, як бокс, переконує Щерабачов.

Наша країна може похвалитися великими спортсменами, як Ломаченко, Клички, Усик. Їх знають, куди не поїдеш, хоч у Гімалаї

«Це було би великою втратою, особливо для нас, для українців. Адже бокс у нас на високому рівні. Наша країна тільки спортом і може поки що похвалитися, великими спортсменами, як Ломаченко, Клички, Усик. Їх дійсно знають, розуміють, хто це такі, куди не поїдеш, хоч у Гімалаї. Тому це було би втратою, але я сподіваюся, що здоровий глузд переможе. Це зараз більше схоже на вкидання заради лобіювання інтересів когось, хто хоче пропхати щось із східних єдиноборств. Але бокс не раціонально викидати з програми. Його змагання чітко регламентовані і цікаві, видовищні. Бокс має лишитися в олімпійській програмі», – каже у коментарі Радіо Свобода Валентин Щербачов.

Політично вмотивованими погрози МОКу вважають і у Федерації боксу України. Виключити бокс з програми Олімпійських ігор просто неможливо, вважає речник ФБУ Олександр Подаваленко.

Листи приходять на адресу Федерації боксу України, але це більше політична гра людей, які чи планували брати участь у виборах, чи будуть брати участь

«Відбувається розхитування ситуації напередодні виборів президента Міжнародної федерації боксу. Інакше це сприйняти складно. Те, що бокс виключать з програми Олімпійський ігор, я гадаю, це все одно, що скасувати футбольну Лігу чемпіонів і замінити її крикетом. Але, я гадаю, цього ніколи не буде. Ми бачимо ці листи, вони приходять на адресу Федерації боксу України, але це більше політична гра людей, які чи планували брати участь у виборах, чи будуть брати участь. ФБУ отримала листа про те, що єдиним кандидатом на посаду президента АІВА є Гафур Рахімов, який пройшов усі офіційні етапи, яких вимагає статут, дотримався всіх статутних правил. А далі, мені здається, інші кандидати намагаються маніпулювати. Тому це виключно політичні ігри», – заявив у коментарі Радіо Свобода Олександр Подаваленко.

Міжнародний олімпійський комітет заявив, що може виключити бокс з програми Олімпійських ігор. Це сталося через «надзвичайну стурбованість», що єдиним кандидатом на посаду президента Міжнародної федерації боксу є узбецький бізнесмен Гафур Рахімов, якого підозрюють у зв’язках із організованою злочинністю.

До списку «схвалених кандидатів» на виборах, які відбудуться в листопаді в Москві, не потрапив суперник Рахімова, колишній олімпійський медаліст Серік Конакбаєв, причини цього невідомі.

МОК заявив, що його керівництво «висловило серйозну стурбованість тяжкою ситуацією в AIBA та її поточному управлінні». Ще в лютому цього року МОК попереджав, що бокс може бути виключений із програми Олімпіади-2020 у Токіо.

Міністерство фінансів США торік назвало Рахімова «одним із провідних злочинців Узбекистану та важливою людиною в торгівлі героїном». Управління контролю за іноземними активами американського Мінфіну заморозило активи Рахімова в США і заборонило американцям мати з ним бізнес. Рахімов заперечує звинувачення.