Бокс може бути виключений з програми Олімпіад – МОК

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив 3 жовтня, що може виключити бокс з програми Олімпійських ігор. Це сталося через «надзвичайну стурбованість», що єдиним реальним кандидатом на посаду президента Міжнародної федерації боксу (AIBA) є узбецький бізнесмен Гафур Рахімов, якого підозрюють у зв’язках з організованою злочинністю.

Цього тижня в остаточному списку «схвалених кандидатів» на виборах, які відбудуться в листопаді в Москві, залишилося єдине прізвище. До списку не потрапив суперник Рахімова, колишній олімпійський медаліст Серік Конакбаєв, причини цього невідомі.

МОК заявив, що його керівництво «висловило серйозну стурбованість тяжкою ситуацією в AIBA та її поточному управлінні». «Така поведінка впливає не тільки на репутацію AIBA та боксу, але і спорту в цілому», – вказали в МОК.

Ще в лютому МОК попереджав, що бокс може бути виключений із програми Олімпіади-2020 у Токіо. Цей вид спорту був у програмі усіх Олімпіад із 1920 року, попри регулярні суперечки щодо суддівства і підозр щодо договірних поєдинків.

Міністерство фінансів США торік назвало Рахімова «одним із провідних злочинців Узбекистану та важливою людиною в торгівлі героїном». Управління контролю за іноземними активами американського Мінфіну (OFAC) заморозило активи Рахімова в США і заборонило американцям мати з ним бізнес. Рахімов заперечує звинувачення.

Рахімов нині є тимчасовим президентом AIBA – після того, як багаторічний президент СІ Кей Ву торік пішов у відставку після внутрішніх суперечок і звинувачень у фінансових проблемах федерації, яка відповідає за аматорський бокс та олімпійські змагання з цього виду спорту.

Виконавчий комітет AIBA нещодавно проголосував за призупинення повноважень одного з найвпливовіших суперників Рахімова, голови Європейської конфедерації боксу Франко Фальчінеллі.