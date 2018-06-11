Кличко у залі слави: 5 боїв легендарного боксера

Віталій Кличко першим із українців увійшов у Міжнародний зал боксерської слави. В категорії «Сучасні боксери», тобто серед тих, хто провів останній бій не раніше 1989 року, з 32-х кандидатів обрали трійку, крім Кличка до цього списку також потрапили Ерік Моралес та Вінкі Райт. Українському боксерові зробили відбиток кулака – процедура, яка проводиться при включенні в Міжнародний зал боксерської слави. Кулак Віталія став трьохсотим за історію музею.

Екс-чемпіон світу за свою професійну кар’єру провів 47 поєдинків, лише двічі поступившись. А ось з 45 перемог 41 він здобув достроково. Радіо Свобода згадало п’ять найважливіших та історичних боїв Доктора Залізний Кулак.

1. Віталій Кличко – Майк Еклі

Дата бою: 25 січня 1997 року

Результат: перемога нокаутом

З самого початку своєї кар’єри Віталій Кличко заявив про себе, як про швидкоатакуючого. Його бої завершувались вже у третьому раунді. Проте найшвидшою виявилась зустріч проти американця Майкла Еклі. Вже на 20-й секунді першого раунду він впав у ринзі – після першого удару від українця.

2. Віталій Кличко – Хербі Хайд

Дата бою: 26 червня 1999 рік

Результат: перемога нокаутом

Свій перший бій за звання чемпіона світу Віталій Кличко провів проти британця Хербі Хайда – володаря титулу WBO.

Напередодні бою Хайд поводився зухвало – заявив, що Кличко «ляже в ринзі» вже у п’ятому раунді. Проте в реальності виявилось навпаки: сам британець до цього часу вже не стояв на ногах. У другому раунді Хайд «спіймав» правий крос від Доктора Залізний Кулак та опинився в нокдауні. Не встигнувши отямитися, британець пропустив ще кілька ударів українця, а потім нокаутом Віталій йому «вимкнув світло». Кличко старший став першим українським чемпіоном світу серед професіоналів у надважкій вазі.

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3. Віталій Кличко – Леннокс Льюїс

Дата бою: 21 червня 2003 рік

Результат: поразка через розсічення після 6 раундів

Програв у ринзі, проте виграв на думку глядачів. Бій проти легендарного британця Леннокса Льюїса, який захищав титул чемпіона світу за версіями IBO та WBС, для українця став «путівкою» до сердець мільйонів. Та і сам Кличко став суперником легенди суперваговиків випадково, замінивши американця Кірка Джонсона, який травмувався.

Українець дуже вдало та активно боксував проти Льюїса. Але через розсічення брови у Віталія, лікарі зупинили бій після шостого раунду. Кличко хотів продовжувати зустріч, тим більше, що за суддівськими записками він вигравав чотири раунди з шести. Перемога була присуджена Льюїсу. Британець не наважився на реванш з українцем, і після бою завершив свою кар’єру. Хоча Кличко програв у цьому матчі за регламентом WBC, саме після цього бою про нього заговорили, як про справжнього чемпіона.

​4. Віталій Кличко – Семюель Пітер

Дата бою: 11 жовтня 2008 рік

Результат: перемога, суперник відмовився продовжувати бій після 8 раунду.

У 2005 році Віталій Кличко приймає рішення піти з боксу. Повертається лише через 3 роки і одразу викликає на бій чемпіона світу за версією WBC Семюела Пітера. Представник Нігерії до цього часу вже боксував з Кличком, але молодшим, і тоді показав, що він – не такий вже і легкий суперник. Тож експерти побоювалися, що для повернення Віталія на арену бій з Пітером – не кращий вибір. Але українець переконливо боксував, лідирував за очками і після восьмого раунду Семюель відмовився від продовження поєдинку. А Кличко гучно повернувся у світовий бокс, нагадавши, що він – чемпіон.

5. Віталій Кличко – Дерек Чісора

Дата бою: 18 лютого 2012 року

Результат: перемога рішенням суддів

Напруга перед боєм Кличко-Чісора зростала щодня. Останньою краплею став ляпас Віталію від британця на прес-конференції та плювок в обличчя Володимиру під час процедури зважування. Проте на ринзі «випади» Чісори швидко закінчилися, не було часу, потрібно було захищатися від постійного лупцювання. Адже Кличко з першої секунди захопив ініціативу і у кожному раунді лише збільшував свою перевагу. Як результат, Чісора відповів за всі свої образи, а Кличко святкував чергову перемогу.

Вже у вересні 2012 року Доктор Залізний Кулак вішає рукавички на цвях. А вже у 2013 році Віталій Кличко отримує звання «Почесний чемпіон WBC та чемпіон у житті».