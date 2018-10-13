Юнацька Олімпіада в Аргентині: українці взяли 2 «срібла» і «бронзу»

Український плавець Денис Кесіль здобув срібну нагороду ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що відбуваються у Буенос-Айресі.

Як повідомляє Національний олімпійський комітет, дистанцію 200 метрів батерфляєм представник Кривого Рогу, якому за тиждень виповниться 18 років, подолав за 1.55,89, поступившись лише угорцю Крістофу Мілаку.

Крім того, українська гімнастка Анастасія Бачинська стала бронзовою медалісткою Буенос-Айреса-2018.

«15-річна тернополянка підтвердила високе реноме української школи спортивної гімнастики і посіла третє місце у фіналі багатоборства на ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських іграх у столиці Аргентини. Результат нашої спортсменки 52,322, попереду лише Джорджия Вілла з Італії (54,066) та Амелі Морган з Великобританії (53,432)», – повідомили у НОК.

Також, за повідомленням Олімпійського комітету, бадмінтоністка Анастасія Прозорова разом з колегами по команді Omega здобула «срібло» ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі.

«У фіналі змішаної командної першості команда 17-річної харків'янки дала справжній бій, але все ж поступилася суперникам з Alpha (110:106)», – йдеться в повідомленні.

За даними НОК, це перша олімпійська нагорода в історії українського бадмінтону.

Загалом за підсумками шести днів українські спортсмени завоювали дев’ять медалей (4 золоті, 2 срібні і 3 бронзові) на ЮОІ-2018, повідомили в комітеті.

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Участь у Юнацьких Олімпійських іграх беруть спортсмени від 15 до 18 років. Від України на цих змаганнях виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. На минулих двох Олімпіадах українці здобули 64 нагороди, 19 з яких – золоті.