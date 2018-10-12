16-річний українець взяв «бронзу» Юнацької Олімпіади

16-річний українець Дмитро Гонта завоював «бронзу» Юнацької Олімпіади в кульові стрільбі з пістолета на 10 метрів, повідомив Національний олімпійський комітет.

«Українець показав клас у змішаних командних змаганнях разом з представницею Мексики – Вікторією Міранда. Українсько-мексиканська пара була влучнішою за іраксько-бельгійську команду у складі Вахеб Аббас Фатіми Аль-Каабі та Жерома Сона (10:4)», – заявили в НОК.

У залік медалей української збірної нагорода Гонти не потрапить, оскільки медалі змішаних змагань не враховуються.

Наразі Україна має чотири золоті медалі Юнацьких Олімпійських ігор та «бронзу».