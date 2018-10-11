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11 Жовтень 2018, Київ 10:17
Новини | Суспільство

Українці здобули ще два золота на Юнацьких Олімпійських іграх

Український гімнаст Назар Чепурний (ліворуч) виборов золоту медаль у командних мультидисциплінарних змаганнях у складі «Команди Сімони Байлз»

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Українські спортсмени вибороли ще дві золоті медалі в командних змаганнях. 11 жовтня Національний олімпійський комітет повідомив, що 15-річний гімнаст Назар Чепурний переміг у командної першості з мультидисциплінарної гімнастики у складі «Команди Сімони Байлз».

Пере місце визначали за сумою місць, які члени команди посіли у кваліфікаційних змаганнях своєї дисципліни, відповідно, перемогла та, що набрала найменшу суму очок.

«Команда Сімони Байлз» набрала 293, «Команда Макса Уітлока» із сумою 349 очок посіла друге місце, а «Команда Оксани Чусовітіної» з результатом 352 – третє.

Шпажистка Катерина Чорній 10 жовтня також перемогла у змішаній командній першості у складі команди «Європа 1». Перемогу команді присудили за результатами поєдинків, останній з яких провела українка. Друге місце з рахунком 28:25 посіла команда «Азія-Океанія».

9 жовтня Чорній виборола своє перше золото на цій Олімпіаді в індивідуальних змаганнях.

Участь у Юнацьких Олімпійських іграх беруть спортсмени від 15 до 18 років. Від України на цих змаганнях виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. На минулих двох Олімпіадах українці здобули 64 нагороди, 19 з яких – золоті.

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