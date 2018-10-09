Шпажистка Чорній стала чемпіонкою Юнацьких Олімпійських ігор – НОК

Українська фехтувальниця на шпагах Катерина Чорній здобула золоту медаль ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор, що відбуваються в Буенос-Айресі, повідомляє Національний олімпійський комітет.

«У фіналі талановита українка подолала суперницю чемпіонку світу серед кадетів Се Кєйлінь Сінь Янь з Гонконгу з рахунком 11:9», – йдеться в повідомленні 9 жовтня.

Напередодні український спортсмен Олег Вередиба посів третє місце з дзюдо на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх.

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Участь у Юнацьких Олімпійських іграх беруть спортсмени від 15 до 18 років. Від України на цих змаганнях виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. На минулих двох Олімпіадах українці здобули 64 нагороди, 19 з яких – золоті.