Український дзюдоїст виборов «бронзу» на Юнацькій Олімпіаді

Український спортсмен Олег Вередиба посів третє місце з дзюдо на ІІІ Юнацьких Олімпійських іграх у Буенос-Айресі, повідомляють у Національному олімпійському комітеті.

Згідно з сайтом Олімпіади, 17-річний Вередиба переміг суперника з Франції Романа Валадьє-Пікара в категорії до 55 кілограмів. Це перша перемога українських атлетів на літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року.

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Участь у Юнацьких Олімпійських іграх беруть спортсмени від 15 до 18 років. Від України на цих змаганнях виступають 55 олімпійців у 22 видах спорту. На минулих двох Олімпіадах українці здобули 64 нагороди, 19 з яких – золоті.