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03 Жовтень 2018, Київ 17:09
Новини | Суспільство

Українка очолила рейтинг найкращих дзюдоїсток світу

Минулого місяця Дарія Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо

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Українка Дарія Білодід очолила список найкращих дзюдоїсток світу, повідомляє Міжнародна федерація дзюдо (IJF).

В оновленому рейтингу чемпіонка світу піднялась на дві позиції.

Дарія Білодід завоювала золото на чемпіонаті світу в Баку, який проходив 20-27 вересня.

Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Раніше нікому не вдавалося вигравати золото до 18 років. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі, яка в 1993 році стала найкращою в світі у 18 років 1 місяць.

Чемпіонка Європи 2017 року з дзюдо (у ваговій категорії до 48 кілограмів) Дар'я Білодід під час прес-конференції. Київ, 27 квітня 2017 року
Чемпіонка Європи 2017 року з дзюдо (у ваговій категорії до 48 кілограмів) Дар'я Білодід під час прес-конференції. Київ, 27 квітня 2017 року

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