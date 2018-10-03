Українка очолила рейтинг найкращих дзюдоїсток світу

Українка Дарія Білодід очолила список найкращих дзюдоїсток світу, повідомляє Міжнародна федерація дзюдо (IJF).
В оновленому рейтингу чемпіонка світу піднялась на дві позиції.
Дарія Білодід завоювала золото на чемпіонаті світу в Баку, який проходив 20-27 вересня.
Українка стала наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Раніше нікому не вдавалося вигравати золото до 18 років. Попередній рекорд належав японці Рійоко Тамурі, яка в 1993 році стала найкращою в світі у 18 років 1 місяць.
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