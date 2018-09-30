У Києві 30 вересня відбувся марш «Бабин Яр. Без пам’яті немає майбутнього». Захід відбувся до 77-их роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. Хода пройшла Подолом (історичний район Києва, що ближче до річки Дніпро). Організатори додають, що цього року в Україні «ми зіткнулися з проявами агресивної ксенофобії: погроми ромських таборів та вбивство на грунті національної ненависті». Активісти засуджують будь-яку форму насильства та прояви міжетнічної ненависті й агресії та просять владу зробити все можливе, аби не допустити у майбутньому будь-яких проявів ненависті. На акції стверджували, що місце подіям на кшталт побиття ромів може бути тоді, коли суспільство підтримує таку агресивну поведінку проти інших національностей, тому, як кажуть учасники маршу, акцію проводять на Подолі, де збираються чимало людей. Раніше цього року повідомлялося про щонайменше шість нападів на ромські табори у Західній Україні, ймовірно вчинені членами крайніх правих екстремістських груп. У червні група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова.