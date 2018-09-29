Порошенко: трагедія Бабиного Яру ніколи не має повторитися

Злочин, скоєний нацистами, які вбили тисячі людей у Бабиному Яру в Києві, ніколи не має повторитися, заявив президент України Петро Порошенко у зв’язку з 77-ми роковинами трагедії.

«Бабин Яр – місце вічного спокою жертв кривавого нацистського молоха. Ця страшна подія ніколи не зітреться з нашої пам’яті, нестерпним болем відгукуючись у наших серцях. У серцях кожного, хто розуміє – ніколи знову не може повторитися на землі подібний злочин, який забрав життя більше ста тисяч українців, євреїв, ромів і представників інших народів. Ніколи знову… Вічна пам’ять невинно убієнним», – написав президент у Facebook вранці 29 вересня.

29 вересня в Україні – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Традиційно, цього дня до пам’ятних знаків у Бабиному Яру очільники України, Києва, єврейської і ромської общин, політики і громадські активісти приносять вінки, вшановують пам’ять тисяч знищених нацистами у цьому місці людей.

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На території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» на сьогодні встановлені пам’ятники і пам’ятні знаки, які нагадують про події нацистської окупації Києва, коли в урочищі розстрілювали людей за етнічною ознакою (євреїв і ромів), діячів ОУН і радянських військовополонених, психічно хворих і порушників комендантської години. 29-30 вересня 1941 року нацисти розстріляли тут понад тридцять тисяч євреїв.

Усього за роки Другої світової війни в Бабиному Яру були розстріляні до 200 тисяч людей.