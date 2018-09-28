Заповідник «Бабин Яр» напередодні змін

29 вересня в Україні – День пам’яті трагедії Бабиного Яру. Традиційно, цього дня до пам’ятних знаків у Бабиному Яру очільники України, Києва, єврейської і ромської общин, політики і громадські активісти приносять вінки, схиляють голови перед пам’яттю сотень тисяч знищених нацистами у цьому місці людей. І розходяться, залишаючи Бабин Яр наодинці з його проблемами, серед яких чи не найболючіша – яким має бути це місце як уособлення людської пам’яті: чи тут має постати меморіал пам’яті Голокосту, чи це місце має перетворитись на символ людоненависницької політики тоталітарних режимів у цілому?

На території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» на сьогодні встановлені пам’ятники та пам’ятні знаки, які нагадують про події нацистської окупації Києва, коли в урочищі розстрілювали людей за етнічною ознакою (євреїв та ромів), діячів ОУН та радянських військовополонених, психічно хворих і порушників комендантської години… Для світової спільноти Бабин Яр – один із символів Голокосту: лише упродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли тут понад тридцять тисяч євреїв.

Але нині Бабин Яр нагадує звичайний парк, в якому просто розміщені кілька пам’ятних знаків: тут щодня гуляють люди, і, на жаль, тут місцева молодь вживає алкогольні напої просто біля пам’ятників, тут люди вигулюють домашніх улюбленців-песиків, за якими і не думають прибирати, тощо. За спостереженнями директора заповідника Бориса Глазунова, до заповідної території люди здебільшого ставляться як до міського парку, а не до зони пам’яті.

Два роки тому, відзначаючи 75-і роковини трагедії Бабиного Яру, президент України Петро Порошенко ініціював створення Меморіалу жертвам Голокосту; подібні ініціативи раніше висували представники єврейської та української інтелектуальної спільнот, наголошуючи, тим не менше, що створення меморіального місця – справа державної ваги.

Перші кроки зроблено: Кабінет міністрів України у липні цього року затвердив план з розвитку заповідника «Бабин Яр», яким передбачено, серед іншого, створити Музей історії Бабиного Яру. Урядовці пропонують провести міжнародний архітектурний конкурс, а також провести роботи задля уточнення меж та зон охорони і скласти реєстр пам’ятників й інших об’єктів, які існують на території заповідника.

Заповідник «Бабин Яр»: замовник – держава, інвестор – меценат

У випадку з Бабиним Яром мова іде про частину національної історії України, котра є частиною історії європейської і світової»

Саме держава повинна бути замовником та ідеологом майбутнього меморіалу, вважають українські та єврейські науковці. Як зауважив керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський, розробляти відповідну концепцію повинні українські фахівці з колегами з інших країн, а не навпаки, фінансувати такі проекти має «українська держава з можливим залученням приватних, міжнародних фондів, і аж ніяк не навпаки».

«Не варто забувати: у випадку з Бабиним Яром мова іде про частину національної історії України, котра є частиною історії європейської і світової», – пояснив науковець у розмові з Радіо Свобода.

Раніше державі свої пропозиції пропонували вчені, представники єврейської спільноти і міжнародні організації. Серед них і проект створення меморіального парку «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь»: до 75 роковин трагедії, у вересні 2016 року, у Києві були представлені кращі роботи учасників міжнародного архітектурного конкурсу.

Як розповів Радіо Свобода дослідник проблематики Бабиного Яру Віталій Нахманович, проект з умовною назвою «Бабин Яр – Дорогожицький некрополь» ініціювали громадський комітет «Бабин Яр» та ВААД-Україна, його здійснює міжнародна організація «Українсько-єврейська зустріч» (Ukrainian-Jewish Encounter).

«Ідея така: створити меморіальний парк на території Бабиного Яру та прилеглих до нього кладовищ. На сьогодні, як мені відомо, реалізація проекту призупинена, через брак реакції на нього представників влади», – зауважив Нахманович.

Свій міжнародний архітектурний конкурс планують оголосити до кінця цього року у міжнародному «Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр», про що виконавчий директор якого Яна Баринова повідомила Радіо Свобода. Також центр веде переговори з київською владою на отримання додаткових земельних ділянок для створення необхідної інфраструктури. За словами Баринової, міжнародна група у складі науковців та меценатів, яка опікується проектом, бачить у складі Меморіалу не лише музей.

«Це буде меморіальний центр великого масштабу, йому потрібні приміщення не лише для музейного, освітнього, власне меморіального центру, а й для адміністративних служб. Потрібен і паркінг. На сьогодні зрозуміло, що меморіал з основною експозицією буде розміщуватись на тій ділянці, яку місто нам передало, а для приміщення, де працюватимуть науковці, стажери, потрібні додаткові площі», – розповідає Баринова.

Завдання «Меморіалу жертвам Голокосту «Бабин Яр» – не лише вшановувати пам’ять загиблих, а і створити наукові та освітні потужності з вивчення Голокосту, представити інформаційний та освітній продукт людям різного віку, з різним рівнем знань, з різних країн, додає Баринова.

Історик і публіцист Олександр Палій у розмові з Радіо Свобода наголосив на тому, що вирішувати питання, яким має бути Бабин Яр у майбутньому – справа української та єврейської інтелігенції. Питання побудови Меморіалу треба «віддати у руки» єврейським інтелектуалам – мешканцям Києва, пропонує він.

«Усі рішення щодо ідеологічного наповнення та архітектурного рішення Меморіалу мають бути ухвалені виключно після узгодження з центральною та київською владою, з пулом української та єврейської інтелігенції. А іноземні олігархи, особливо з Росії, за бажання можуть інвестувати проект побудови Меморіалу, без права брати участь в ухваленні рішень», – наголосив Палій.

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