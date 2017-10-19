У Києві визначили земельну ділянку для майбутнього Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр»

Київська влада і Наглядова рада Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» оприлюднили дані щодо земельної ділянки, де може бути збудований Меморіальний центр Голокосту. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, майбутній центр буде одним з найбільших в Україні і в Східній Європі місцем вшанування жертв Голокосту та дослідницьким центром.

«Як столична влада ми робимо все, щоб майбутні покоління знали про трагедію Бабиного Яру. Навесні я зустрічався із спеціальним посланником Держдепартаменту США з питань вшанування пам’яті жертв Голокосту, ми обговорювали ситуацію довкола створення меморіального комплексу «Бабин Яр». Я дуже радий, що підтримка проекту є у різних колах, тому що всі розуміють, наскільки важливим є це питання – створення у Києві меморіалу», – сказав Кличко 19 жовтня.

Член Наглядової ради проекту Натан Щаранський розповів, що на сьогоднішньому засіданні ради обговорювали питання утвердження кордонів земельної ділянки, адже потрібно було враховувати як місцеве законодавство, так і єврейські духовні закони, де можна будувати майбутній меморіальний центр. Адже єврейські закони забороняють будувати на місці, де були поховані люди.

«Ми схвалили кордон ділянки, на якій буде комплекс, і обговорили напрямки діяльності музею, який одночасно має бути центром і меморіальним, і історичним, і дослідницьким. У листопаді в Києві ми презентуємо його концепцію», – зазначив Натан Щаранський.

Дослідження території, де може бути збудований центр Голокосту «Бабин Яр», провели організації зі збереження єврейських традицій у питаннях поховань і вшанування пам’яті загиблих, такі як Комітет зі збереження єврейських кладовищ. Підтримав ініціативу щодо побудови Меморіалу і Головний рабин Ізраїлю, президент Ради Головного рабинату Давид Лау, додали у Наглядовій раді.

Раніше українські науковці й представники єврейської громади закликали ініціаторів побудови меморіалу не обмежувати проблематику Бабиного Яру самим лише Голокостом, а «вписати» її у загальну історію України та Другої світової війни. На думку науковців, Голокост варто розглядати як один з геноцидів, які були вчинені на території України після Голодомору.

Ініціативу створення Меморіалу жертвам Голокосту у Бабиному Яру озвучив від імені міжнародної групи меценатів президент України Петро Порошенко у вересні минулого року, на відзначенні 75-х роковин трагедії Бабиного Яру.