У Києві влада та меценати підписали меморандум про будівництво Меморіального центру «Бабин Яр»

У Києві представники українського уряду, Київської міської держадміністрації та міжнародного Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про співпрацю. Згідно з документом, у рамках розробки та побудови меморіального центру влада, науковці, меценати, суспільство будуть проводити спільні консультації, узгоджувати наявні проблеми тощо.

Міністр культури України Євген Нишук повідомив, що уряд вирішив підтримати побудову в Києві Меморіального центру Голокосту. За його словами, влада на всеукраїнському та на міському рівні належним чином підготувала Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» до відзначення 75-тих роковин трагедії, що відбулася на цьому місці у роки Голокосту. Тоді у Бабиному Яру нацисти розстріляли сотні тисяч людей за національною ознакою.

«Трагедія подібного масштабу справді потребує великого центру: центру пам'яті, центру осмислення, де би проводились дослідження цієї трагедії. Тому спільно з колегами ухвалено рішення, що разом з благодійним фондом меморіального комплексу «Бабин Яр» ми зможемо зробити цей великий центр, який потребує чималих коштів. Ці кошти мають бути зібрані від благодійників, частково від держави», – сказав Нищук.

Київський міський голова Віталій Кличко назвав побудову меморіального центру одним із завдань влади Києва та своєю «особистою місією» на посаді столичного мера. За словами Кличка, фахівці профільних департаментів КМДА, науковці та громадські активісти «активно працюють над проектом».

Раніше українські науковці висловили незгоду з пропозицією засновників Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» вшанувати лише пам'ять знищених на цьому місці євреїв.

У свою чергу, ініціатори побудови комплексу заявили про те, що в майбутньому центрі буде вшановано усіх жертв нацизму, які були у 1941-1943 роках розстріляні у Бабиному Яру.