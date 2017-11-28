Меморіал жертвам у «Бабином Яру». Робиться спроба «відбілити» СРСР?

Київ – Яким має бути Меморіал жертвам Голокосту, що пропонують збудувати в Бабиному Яру представники міжнародної спільноти, серед яких українські, європейські та російські бізнесмени, меценати, політики, науковці? Дискусії щодо цього питання не вщухають, адже цей проект від початку викликає застереження з боку української наукової спільноти.

Наглядова рада проекту з побудови Меморіалу жертвам Голокосту в листопаді цього року ініціювала публічне обговорення історичного наративу меморіалу.

Серед членів ради – бізнесмени і меценати Віктор Пінчук (Україна) і Павло Фукс (Росія), колишній президент Польщі Александр Квасневський та віце-канцлер Німеччини Йошка Фішер, сенатор Джо Ліберман (США), громадський діяч, музикант Святослав Вакарчук (Україна), політик, голова Виконавчої ради Єврейського агентства для Ізраїлю Натан Щаранський.

Голова Наглядової ради, політик і громадський діяч Марек Сівець (Польща) пояснив: публічні дискусії дозволять усім зацікавленим особам висловити свої думки й точки зору стосовно бачення меморіалу, його функцій і напрямів роботи. Адже не можна інтерпретувати таку складну сторінку історії, як Голокост, через призму лише однієї точки зору, пояснив Сівець.

Запропонований міжнародною командою наратив, чи то концепцію меморіалу, озвучив історик Карел Беркгоф (Нідерланди), професор Центру досліджень Голокосту та геноцидів у Амстердамі, який очолив групу істориків, котрі працюють над проектом меморіалу «Бабин Яр».

Голокост у нашому мисленні – це організоване й планомірне знищення єврейського населення нацистами та їхніми союзниками

«Цей центр, чи то меморіал, має таку мету: задокументувати й увічнити пам’ять про Голокост у Києві. Голокост у нашому мисленні – це організоване й планомірне знищення єврейського населення нацистами та їхніми союзниками. Отже, по-перше, мова йде про опис життя київських євреїв у перші десятиліття двадцятого сторіччя. По-друге, ми спробуємо відтворити події в Бабиному Яру доби нацистської окупації Києва, дати інформацію про життя киян в окупації. При цьому пропонуємо відвертий, але збалансований погляд на антисемітські прояви серед місцевих жителів», – наголошує Беркгоф.

Не менш важливим є і міжнародний напрямок: за словами науковця, відвідувачі меморіалу зможуть знайти інформацію не лише про Голокост у Києві, а й про винищення нацистами єврейського населення в Україні в цілому, а також в інших країнах Європи.

Cеред жертв Бабиного Яру більшість усе-таки були євреї

«На мою думку і думку багатьох інших вчених, серед жертв Бабиного Яру більшість усе-таки були євреї. І мені здається, що меморіал варто присвятити першим жертвам Бабиного Яру», – наголосив історик Карел Беркгоф у коментарях для газети «Урядовий кур’єр».

Українські науковці: не можна обмежуватись Голокостом

Українські науковці не погоджуються з такою концепцією: керівник Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолій Подольський наголосив: Бабин Яр належить до історії всієї України, оскільки на цьому місці скоїли злочини два тоталітарних режими – «нацистський, який знищував усіх, кого вважав своїми ворогами, і радянський, який убивав пам’ять про загиблих». За його словами, у нинішній концепції меморіалу цей аспект відсутній.

Має бути меморіальний парк, за який мусить нести відповідальність українська держава, а не приватні спонсори

«Тут має бути меморіальний парк, за який мусить нести відповідальність українська держава, київська міська влада, а не приватні спонсори», – додає історик у дописі газети «День».

Дослідник історії Бабиного Яру і Голокосту, учасник обговорень історичного наративу майбутнього меморіалу Віталій Нахманович зауважив: світ до Голокосту подібного тотального винищення народу, його назви, мови і культури не знав. Але зводити все до антисемітизму, як це пропонують ініціатори побудови меморіалу, не можна, як не можна «відбілювати» Радянський Союз і політику Сталіна. Адже і Сталін, і Гітлер відповідальні за розпалювання Другої світової війни, зауважує науковець.

Ініціатори проекту повністю «відбілюють» Радянський Союз. Українців здебільшого представлено як народ-антисеміт, а СРСР показаний як рятівник від Голокосту й нацизму

«Ініціатори проекту меморіалу повністю «відбілюють» Радянський Союз. Українців здебільшого представлено як народ-антисеміт, а СРСР, чиїм правонаступником себе проголосила Росія, показаний як рятівник від Голокосту й нацизму. Такий підхід іде на руку нинішній пропаганді Кремля та політиці Росії по відновленню радянської імперії», – наголосив Нахманович в інтерв’ю для Радіо Свобода.

На його думку, майбутній меморіал повинен бути не частиною «єврейської пам’яті» в Україні, а складовою пам’яті народів України про трагедії 20-го сторіччя. Як зазначив Нахманович раніше, майбутній меморіал жертвам Голокосту має вписатись в уже наявний у Києві некрополь: меморіал жертвам Голодомору, комплекс «Биківнянські могили», Меморіал історії України у Другій світовій війні тощо.

Спонсори проекту можуть бути пов’язані з Путіним – науковці

Ще одне питання, яке обговорюють науковці, – це питання фінансування побудови меморіалу, оскільки серед членів Наглядової ради є представники російського бізнесу – вихідці з України. Так, керівник Українського інституту національної пам’яті, учасник дискусій щодо майбутнього меморіалу Володимир В’ятрович не виключає, що серед цих людей опосередковано на ідеологію проекту може впливати Кремль. Тим більше, що називати українцями бізнесменів, які заробили свої капітали у Росії й продовжують там перебувати, недоречно, вважає історик.

Ми, науковці, побоюємось, щоб у контексті російської гібридної війни пам’ять про Голокост, про Бабин Яр не перетворились на складову цієї гібридної війни

«Очевидно, що нині, коли Україна перебуває у війні проти російського агресора, ми не можемо заплющувати очі на те, що фінансування цього проекту йде, серед іншого, з боку російських олігархів. Ми, науковці, побоюємось, щоб у контексті російської гібридної війни пам’ять про Голокост, про Бабин Яр не перетворились на складову цієї гібридної війни», – пояснив історик у розмові з Радіо Свобода.

Історик В’ячеслав Лихачов у коментарі для Радіо Свобода зазначив: російське походження інвестицій не означає, що в проект буде вкладено антиукраїнську складову, хоча відомо, що Кремль спекулює на пам’яті трагедії євреїв на теренах України. Тож науковець вважає, що необхідно надалі продовжувати дискусії, щоб ідея створити меморіал жертвам Голокосту в Києві не стала «точкою розбрату» між представниками різних бачень та пропозицій.

Тим часом, у рамках підготовки до побудови меморіалу здійснено низку практичних справ: міська влада Києва визначила ділянку, на якій може бути збудований меморіал, а фахівці з меморіального центру Голокосту та уряду Україну представили у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр» проект лапідарію з могильних плит старого Єврейського кладовища (інша назва – Єврейське Лук’янівське кладовище).