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27 Вересень 2017, Київ 18:44
Новини | Суспільство

У Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит

Місце майбутнього Лапідарію

У Києві в Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит старого Єврейського кладовища (інша назва – Єврейське Лук’янівське кладовище). Ініціаторами виступили Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» за підтримки уряду України і Київської міської держадміністрації.

Лапідарій буде розташований на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». До обговорення проекту залучили науковців, громадських діячів і представників київської єврейської громади.

Як наголосив на презентації посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські, на Єврейському цвинтарі поховані провідні діячі єврейської громади Києва, тож створення Лапідарію буде належним вшануванням їхньої пам’яті, як і вшануванням пам’ять сотень тисяч киян, розстріляних нацистами на території Бабиного Яру.

Марек Сівець, керівник Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр»
Марек Сівець, керівник Благодійного фонду «Меморіал Голокосту «Бабин Яр»

«Мільйони євреїв, вбиті нацистами та їхніми приспішниками, не мають власних могил, ні надгробку, вони залишились у масових похованнях. Тож ініціатива вшанувати їхню пам’ять, встановивши у Бабиному Яру надгробки з Лук’янівського єврейського цвинтаря, має глибоку символіку: жертви нацистів посмертно з’єднуються з київською єврейською громадою», – зазначив Бєлоцерковські.

Лук’янівське єврейське кладовище – один із найбільших некрополів Києва, у 1941-43 роках територія некрополя і його околиці (територія Бабиного Яру) стали місцем масових розстрілів. Близько півтори тисячі поховань після війни перенесли на інші цвинтарі, а частина надгробків, які родини померлих не встигли перенести, були зруйновані, частина – опинились у Реп’яховому яру.

Наразі більш як 70 меморіальних плит і надгробних пам’ятників (мацев), знайдені науковцями, які увійдуть до майбутнього Лапідарію, виставлені вздовж «Дороги скорботи», яка йде від будівлі по вулиці Мельникова-44 до пам’ятного знаку «Менора».

Лапідарій – виставка зразків стародавньої писемності, виконаної на кам’яних плитах, у тому числі на надгробках.

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