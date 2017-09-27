У Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит

У Києві в Бабиному Яру презентували проект Лапідарію з могильних плит старого Єврейського кладовища (інша назва – Єврейське Лук’янівське кладовище). Ініціаторами виступили Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» за підтримки уряду України і Київської міської держадміністрації.

Лапідарій буде розташований на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». До обговорення проекту залучили науковців, громадських діячів і представників київської єврейської громади.

Як наголосив на презентації посол Держави Ізраїль в Україні Еліав Бєлоцерковські, на Єврейському цвинтарі поховані провідні діячі єврейської громади Києва, тож створення Лапідарію буде належним вшануванням їхньої пам’яті, як і вшануванням пам’ять сотень тисяч киян, розстріляних нацистами на території Бабиного Яру.

«Мільйони євреїв, вбиті нацистами та їхніми приспішниками, не мають власних могил, ні надгробку, вони залишились у масових похованнях. Тож ініціатива вшанувати їхню пам’ять, встановивши у Бабиному Яру надгробки з Лук’янівського єврейського цвинтаря, має глибоку символіку: жертви нацистів посмертно з’єднуються з київською єврейською громадою», – зазначив Бєлоцерковські.

Лук’янівське єврейське кладовище – один із найбільших некрополів Києва, у 1941-43 роках територія некрополя і його околиці (територія Бабиного Яру) стали місцем масових розстрілів. Близько півтори тисячі поховань після війни перенесли на інші цвинтарі, а частина надгробків, які родини померлих не встигли перенести, були зруйновані, частина – опинились у Реп’яховому яру.

Наразі більш як 70 меморіальних плит і надгробних пам’ятників (мацев), знайдені науковцями, які увійдуть до майбутнього Лапідарію, виставлені вздовж «Дороги скорботи», яка йде від будівлі по вулиці Мельникова-44 до пам’ятного знаку «Менора».

Лапідарій – виставка зразків стародавньої писемності, виконаної на кам’яних плитах, у тому числі на надгробках.