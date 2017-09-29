У Києві відбуваються жалобні заходи з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру

У Києві 29 вересня відбуваються жалобні заходи в 76-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру. До місця трагедії відбулася жалобна хода, меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» ініціював масштабний флешмоб «Історія має значення».

Учасники мовчки пройшли від перетину вулиць Мельникова та Дорогожицької «Дорогою смерті». Таким чином, вони повторили маршрут, за яким 76 років тому, не здогадуючись, що на них чекає, йшли жертви трагедії.

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у церемонії вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру, інформує сайт глави держави.

У церемонії покладання квітів взяли також участь Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду, Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, народні депутати України, члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організації, представники громадськості.

Від імені Президента також були встановлені вінки до інших місць пам’яті на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», зокрема до пам’ятника «Менора», пам’ятника ромам, страченим у нацистами у Бабиному Яру, та дерев'яного хреста у пам'ять про розстріляних членів ОУН, встановленого 21 лютого 1992 року в 50-ту річницю розстрілу Олени Теліги та її соратників.

У 1941–1943 роках у Бабиному Яру були розстріляні до 200 тисяч людей, переважно євреїв.