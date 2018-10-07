У Києві пройшли «Шляхом пам’яті» розстріляних в Бабиному Яру євреїв – фото

До річницї масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру, 7 жовтня кияни пройшли шлях, яким 29 та 30 вересня 1941 року фашисти вели людей на страту.
За давньою єврейською традицією на могили померлих клали не квіти, а камінці. Камінь, на відміну від рослини, не зів’яне, а тому він символізує вічну пам'ять про померлих. Також запалили лампадки. Біля Менори равін прочитав молитву. У ході пам'яті взяло участь близько 200 осіб.
За давньою єврейською традицією на могили померлих клали не квіти, а камінці. Камінь, на відміну від рослини, не зів’яне, а тому він символізує вічну пам'ять про померлих. Також запалили лампадки. Біля Менори равін прочитав молитву. У ході пам'яті взяло участь близько 200 осіб.
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