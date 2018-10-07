Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Жовтень 2018, Київ 20:31
Фотогалереї

У Києві пройшли «Шляхом пам’яті» розстріляних в Бабиному Яру євреїв – фото

До річницї масового розстрілу київських євреїв у Бабиному Яру, 7 жовтня кияни пройшли шлях, яким 29 та 30 вересня 1941 року фашисти вели людей на страту.

За давньою єврейською традицією на могили померлих клали не квіти, а камінці. Камінь, на відміну від рослини, не зів’яне, а тому він символізує вічну пам'ять про померлих. Також запалили лампадки. Біля Менори равін прочитав молитву. У ході пам'яті взяло участь близько 200 осіб.
Люди рушили від нинішнього кінотеатру &laquo;Київська Русь&raquo; до Бабиного Яру&nbsp;
1 Люди рушили від нинішнього кінотеатру «Київська Русь» до Бабиного Яру 
Кияни пройшли шлях, яким 29 та 30 вересня 1941 року фашисти вели євреїв на страту
2 Кияни пройшли шлях, яким 29 та 30 вересня 1941 року фашисти вели євреїв на страту
Біля Менори равін прочитав молитву
3 Біля Менори равін прочитав молитву
За давньою єврейською традицією на могили померлих клали не квіти, а камінці
4 За давньою єврейською традицією на могили померлих клали не квіти, а камінці
Камінь, на відміну від рослини, не зів&rsquo;яне, а тому він символізує вічну пам&#39;ять про померлих
5 Камінь, на відміну від рослини, не зів’яне, а тому він символізує вічну пам'ять про померлих

Дивитись коментарі

Нагору
XS
SM
MD
LG