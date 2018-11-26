У ЄС не виключили нових санкцій проти Росії – кореспондент

У Європейському союзі не виключають можливості запровадити нові санкції щодо Росії у зв’язку з її нападом на українські військові кораблі, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Як написав у твітері Рікард Юзвяк, посли країн ЄС у понеділок, 26 листопада, закінчили своє засідання з приводу інциденту і продовжать дискусії у вівторок, 27 листопада.

Ситуацію обговорювали представники країн Євросоюзу на засіданні так званого Комітету з питань політики і безпеки.

Тим часом, інформує журналіст, ЄС може розширити санкції з іншого приводу – через псевдовибори, влаштовані на окупованій частині Донбасу. За його словами, спершу у список нових підсанкційних увійшли п’ять осіб, тепер, найімовірніше, до нього додадуть іще чотирьох.

«Це питання формально, без обговорень, затвердять наступними тижнями. Це ніяк не пов’язано з останніми подіями в Керченській протоці», – уточнив він.

Занепокоєння у світі, зокрема в Євросоюзі, викликало те, що російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.