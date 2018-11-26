Україна в ООН закликала до нових санкцій проти Росії

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко закликав міжнародну спільноту запровадити нові санкції у відповідь на ситуацію в регіоні Чорного й Азовського морів і Керченської протоки після нападу Росії на військові кораблі України.

За його словами, такі санкції мали б стосуватися, зокрема, російських портів на Азовському морі.

Він наголосив, що посилення політичного тиску на Москву може допомогти розрядити ситуацію, але попередив, що Україна «готова вдатися до всіх наявних засобів, щоб здійснити своє право на самооборону».

Він також відкинув твердження заступника постійного представника Росії Дмитра Полянського, ніби Україна спланувала цей інцидент через малу, за словами російського дипломата, популярність президента України Петра Порошенка напередодні виборів 2019 року.

За словами Єльченка, напад Росії є «очевидною загрозою міжнародному мирові і безпеці», а Москва, намагаючись по-своєму пояснити те, що сталося, плутає дійсність із вигадками.

Серед тих, хто також виступав на засіданні, представники Франції і Великої Британії закликали Росію звільнити захоплені кораблі і утримуваних українських моряків.

Раніше на цьому ж засіданні Сполучені Штати Америки заявили, що світова спільнота зобов’язана засудити силове захоплення Росією військових кораблів України. Постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі назвала ці дії Росії «зарозумілими» і «кричущим порушенням суверенної території України».

За її словами, вона обговорила ситуацію з Україною з президентом США Дональдом Трампом і державним секретарем Майком Помпео, і вони висловили стурбованість із цього приводу. Зокрема, сказала Гейлі, порушенням міжнародного права з боку Росії є створення перешкод законному проходові українських кораблів через Керченську протоку.

Вона нагадала слова Трампа, що США вітали б нормальні відносини з Росією, і додала: «Але такі беззаконні дії, як ця, далі роблять це неможливим».

При цьому, наголосила Гейлі, США й далі будуть підтримувати Україну і виявляти солідарність із нею у протистоянні російській агресії.

Представник США також заявила, що Вашингтон збереже всі санкції, запроваджені щодо Росії через окупацію Криму, а подальша ескалація з боку Росії тільки погіршить для неї ситуацію: «Це далі підірве позиції Росії у світі. Це далі погіршить відносини Росії зі США і багатьма іншими країнами».

Раніше 26 листопада Рада безпеки ООН, термінове засідання якої скликали на прохання України з формулюванням «у зв’язку з воєнною агресією Росії в Чорному і Азовському морях», відкинула намагання Росії розглядати порядок денний засідання як «порушення кордонів Російської Федерації». Позицію Росії підтримали, разом із нею самою, лише чотири з 15 членів Ради, сім були проти.

Натомість представники західних країн висловили підтримку України. Зі спільною заявою про це від імені США, Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Франці і Швеції виступила постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі. Вона, зокрема, назвала провокацією саме дії Росії. Її напад на українські кораблі є «небезпечною ескалацією і порушенням міжнародного права», наголосила Гейлі.

Нинішнє термінове засідання Ради безпеки ООН скликали на прохання України у зв’язку з нападом Росії на три українські військові кораблі 25 листопада, внаслідок якого два з них були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків були поранені.

Російські морські прикордонники і сили спецпризначення здійснили напад на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза 12-мильними межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши поперек неї цивільне судно. А ще вранці, коли українські кораблі підходили до протоки, російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія також звинувачувала українські кораблі в «порушенні її кордонів».

Унаслідок нападу два українські кораблі були пошкоджені, всі три захоплені силою з застосуванням зброї і шість українських моряків поранені (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

В Україні нагадували, що такі дії, відповідно до норм міжнародного права, становлять акт агресії.