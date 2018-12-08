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08 Грудень 2018, Київ 19:59
Політика

Я приїхав в Україну продемонструвати підтримку США України – американський сенатор Рон Джонсон

Американський сенатор Рон Джонсон на Яворівському полігоні, 8 грудня, 2018 р.

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«Я приїхав в Україну з однією метою – продемонструвати підтримку США і американського народу України і українського народу», заявив сьогодні на Львівщині американський сенатор Рон Джонсон, який очолює комітет із питань внутрішньої безпеки і урядових справ. Сенатор Джонсон спілкувався із американськими військовими інструкторами, які проводять вишкіл українських вояків у рамках«Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна», що триває від 2015 року.

Американський сенатор Рон Джонсон спеціально приїхав у Міжнародний центр миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), щоб привітати військовослужбовців армії США з прийдешніми різдвяними і новорічними святами. А зараз військовий вишкіл для українських військовослужбовців проводять інструктори 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США. Сенатор Рон Джонсон, звертаючись до американських військовослужбовців, розповів, що вперше відвідав Україну у 2011 році, також пригадав, як разом із іншими сенаторами був схвильований тим, коли снайпери вбили 100 українців на Майдані, а зараз число жертв складає понад 10 тисяч українців.

Єдиний спосіб, як Україна може перемогти, то лише з допомогою і підтримкою США
Рон Джонсон

«Єдиний спосіб, як Україна може перемогти, то лише з допомогою і підтримкою США. Я хочу подякувати американській нації, яка допомагає Україні і українцям, які борються з Росією і намагаються стерти корупцію, коріння якої йдуть з Росії і те, що ви робите, це важлива життєва місія і я не можу надякуватись вам», – зазначив американський сенатор під час спілкування.

Сенатор США Рон Джонсон відвідав американських військовослужбовців на Яворівському полігоні
Сенатор США Рон Джонсон відвідав американських військовослужбовців на Яворівському полігоні

Рон Джонсон заявив, що його головною метою його приїзду в Україну є продемонструвати підтримку США і американського народу України і українського народу. Він прокоментував резолюцію сенату США від 29 листопада цього року, в якій засуджено агресію Росії в Керченській протоці, коли російські силовики захопили три українські кораблі і членів їхніх екіпажів. Рон Джонсон був ініціатором цього документа, а співавторами виступили 55 сенаторів від Республіканської й Демократичної партій.

Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись у засудженні дій Росії
Рон Джонсон

«55 сенаторів підтримали і за кілька годин резолюція ухвалена сенатом США. Я це наголошую тому, що це дає всім зрозуміти наскільки сильною є підтримка США України. Сенат США рішуче засуджує провокативні дії Росії проти України. Сенат США вимагає від Росії звільнити український моряків і припинити перешкоджанню міжнародному судноплавству в Чорному і Азовському морях. Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись у засудженні дій Росії. Ми закликаємо НАТО і європейських партнерів ще раз переглянути ставлення до газопроводу «Північний потік-2» , який Росія планує, як інструмент свого зміцнення в Європі», – наголосив американський сенатор.

Сенатор Рон Джонсон на Яворівському полігоні на Львівщині
Сенатор Рон Джонсон на Яворівському полігоні на Львівщині

Також у резолюції американські сенатори звернулись до президента й адміністрації США з закликом використовувати будь-яку нагоду для висловлення протесту проти нападу, який вчинила Росія проти Збройних сил України.

Сенатор Рон Джонсон повідомив, що 7 грудня понад годину спілкувався із президентом України Петром Порошенком, а також мав нагоду ще годину поговорити з главою української держави про допомогу, яку могли б надати США Україні, коли разом летіли з Києва у Львів. Однак про подробиці домовленостей Рон Джонсон відмовився говорити. «Ми розмовляли про нашу підтримку України», – зауважив сенатор.

Рон Джонсон поцікавився думкою українських військовослужбовців, як довго ще буде потрібна допомога США Україні. І почув у відповідь, що допоки триватиме українсько-російський збройний конфлікт. «Ви будете мати цю підтримку», – запевнив американський сенатор.

Зустріч американського сенатора Рона Джонсона з військовослужбовцями армії США
Зустріч американського сенатора Рона Джонсона з військовослужбовцями армії США

Близько 250 військових інструкторів бронекавалерійського підрозділу США разом із партнерами НАТО з Канади, Литви, Британії, Польщі, Данії тренують українських військовослужбовців за натовськими стандартами. Цей вишкіл відбувається у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна» від 2015 року і за цей час його пройшли понад 7 тисяч українських військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій на Донбасі.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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