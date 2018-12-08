Я приїхав в Україну продемонструвати підтримку США України – американський сенатор Рон Джонсон

«Я приїхав в Україну з однією метою – продемонструвати підтримку США і американського народу України і українського народу», заявив сьогодні на Львівщині американський сенатор Рон Джонсон, який очолює комітет із питань внутрішньої безпеки і урядових справ. Сенатор Джонсон спілкувався із американськими військовими інструкторами, які проводять вишкіл українських вояків у рамках«Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна», що триває від 2015 року.

Американський сенатор Рон Джонсон спеціально приїхав у Міжнародний центр миротворчості і безпеки (Яворівський полігон), щоб привітати військовослужбовців армії США з прийдешніми різдвяними і новорічними святами. А зараз військовий вишкіл для українських військовослужбовців проводять інструктори 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США. Сенатор Рон Джонсон, звертаючись до американських військовослужбовців, розповів, що вперше відвідав Україну у 2011 році, також пригадав, як разом із іншими сенаторами був схвильований тим, коли снайпери вбили 100 українців на Майдані, а зараз число жертв складає понад 10 тисяч українців.

Єдиний спосіб, як Україна може перемогти, то лише з допомогою і підтримкою США

«Єдиний спосіб, як Україна може перемогти, то лише з допомогою і підтримкою США. Я хочу подякувати американській нації, яка допомагає Україні і українцям, які борються з Росією і намагаються стерти корупцію, коріння якої йдуть з Росії і те, що ви робите, це важлива життєва місія і я не можу надякуватись вам», – зазначив американський сенатор під час спілкування.

Рон Джонсон заявив, що його головною метою його приїзду в Україну є продемонструвати підтримку США і американського народу України і українського народу. Він прокоментував резолюцію сенату США від 29 листопада цього року, в якій засуджено агресію Росії в Керченській протоці, коли російські силовики захопили три українські кораблі і членів їхніх екіпажів. Рон Джонсон був ініціатором цього документа, а співавторами виступили 55 сенаторів від Республіканської й Демократичної партій.

Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись у засудженні дій Росії

«55 сенаторів підтримали і за кілька годин резолюція ухвалена сенатом США. Я це наголошую тому, що це дає всім зрозуміти наскільки сильною є підтримка США України. Сенат США рішуче засуджує провокативні дії Росії проти України. Сенат США вимагає від Росії звільнити український моряків і припинити перешкоджанню міжнародному судноплавству в Чорному і Азовському морях. Ми закликаємо міжнародну спільноту об’єднатись у засудженні дій Росії. Ми закликаємо НАТО і європейських партнерів ще раз переглянути ставлення до газопроводу «Північний потік-2» , який Росія планує, як інструмент свого зміцнення в Європі», – наголосив американський сенатор.

Також у резолюції американські сенатори звернулись до президента й адміністрації США з закликом використовувати будь-яку нагоду для висловлення протесту проти нападу, який вчинила Росія проти Збройних сил України.

Сенатор Рон Джонсон повідомив, що 7 грудня понад годину спілкувався із президентом України Петром Порошенком, а також мав нагоду ще годину поговорити з главою української держави про допомогу, яку могли б надати США Україні, коли разом летіли з Києва у Львів. Однак про подробиці домовленостей Рон Джонсон відмовився говорити. «Ми розмовляли про нашу підтримку України», – зауважив сенатор.

Рон Джонсон поцікавився думкою українських військовослужбовців, як довго ще буде потрібна допомога США Україні. І почув у відповідь, що допоки триватиме українсько-російський збройний конфлікт. «Ви будете мати цю підтримку», – запевнив американський сенатор.

Близько 250 військових інструкторів бронекавалерійського підрозділу США разом із партнерами НАТО з Канади, Литви, Британії, Польщі, Данії тренують українських військовослужбовців за натовськими стандартами. Цей вишкіл відбувається у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна» від 2015 року і за цей час його пройшли понад 7 тисяч українських військовослужбовців, які служать у зоні бойових дій на Донбасі.