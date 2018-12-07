США: Росія має відмовитися від ракетних систем «Новатор» або зменшити їхню дальність

Росія має відмовитися від ракетних систем і пускових установок «Новатор» 9M729 або скоротити радіус їхньої дії, щоб відповідати вимогам Договору 1987 року про ракети середньої і меншої дальності і не допустити виходу США з цього договору, заявила 6 грудня заступник держсекретаря секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Андреа Томпсон.

Вона додала, що Москва має «прибрати систему, прибрати пускову установку або змінити систему так, щоб вона не перевищувала (граничну) дальність», встановлену угодою 1987 року.

Сполучені Штати заявляють, що вийдуть із договору про ліквідацію ракет малої і середньої дальності часів Холодної війни, якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди впродовж 60 днів. Державний секретар США Майк Помпео оголосив про це рішення 4 грудня після того, як учасники саміту НАТО в Брюсселі підтримали звинувачення США на адресу Москви у порушенні положень договору, укладеного у 1987 році.

Росія, зі свого боку, заявляє про відсутність доказів порушень нею положень договору.

Члени НАТО вважають, що Росія розробила і взяла на озброєння ракетну систему 9М729, порушуючи ракетний договір.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, підписаний в 1987 році, ліквідував цілий клас ракет наземного базування, як звичайних, так і ядерних, із дальністю дії від 500 до 5,5 тисячі кілометрів.